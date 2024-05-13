Раскрыта вероятная причина выдвижения Белоусова «Ведомости»: выдвижение Белоусова обусловлено его подходами к инновациям

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Андрей Белоусов

Выдвижение президентом России Владимиром Путиным и. о. вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны страны связано с его подходом к внедрению инноваций, заявил в беседе с «Ведомостями» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Так, в последнее время Белоусов занимал одну из ключевых ролей в организации внедрения беспилотной техники.

Как считает Пухов, данный проект по значимости сравним с созданием ядерного оружия, ракетной техники и противовоздушной обороны в Советском Союзе в послевоенное время. Эксперт предположил, что в случае назначения Белоусова главой Минобороны одной из главных его задач станет внедрение новых технологий в российские войска.

Он напомнил, что глава государства неоднократно указывал на важность опережающего в сравнении с противником развития и внедрения новых военных систем. При этом Белоусов отлично понимает роль таких инноваций, уверен Пухов.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что на посту министра обороны Белоусову предстоит развивать и укреплять военно-промышленный комплекс страны. Он уверен, что ВПК сможет дать импульс для других отраслей, связанных с военным производством.