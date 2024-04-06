Раскрыта связь между США и атаками на Белгородскую область Военкор Поддубный: в атаке на Белгородскую область участвовали американцы

Досмотры ликвидированных подразделений противника на позициях у государственной границы в Белгородской области говорят о том, что в атаке на регион участвовали американцы, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Согласно его сведениям, речь идет о найденных фрагментах экипировки, личных вещей, документов и вооружения.

В атаке на Белгородчину участвовали американцы. Спецы продолжают досмотры уничтоженных подразделений противника на позициях у государственной границы в Белгородской области. И, конечно, найденные фрагменты экипировки, личных вещей, документов, вооружения позволяют ответить на многие вопросы, — написал Поддубный.

Военкор добавил, что отряды для нападений на Белгородскую область были сформированы из военнослужащих ГУР и профессиональных наемников. По его словам, в их число входили граждане Соединенных Штатов, Румынии и Франции.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против страны. По его словам, подготовка осуществляется на территории ряда государств, в качестве живой силы используются наемники.