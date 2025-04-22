Раскрыта главная задача российской армии после взятия Сухой Балки Военэксперт Кнутов: ВС России после Сухой Балки возьмут под контроль всю ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России заняли Сухую Балку в Донецкой Народной Республике и теперь сосредоточатся на скорейшем установлении контроля над оставшимися территориями в ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил, что эти регионы являются частью России согласно Конституции.

Освобождение любого населенного пункта приближает нас к победе. К победе достаточно значимой в силу того, что регионы ДНР, Запорожская область и Херсонская область — это все территория России по Конституции. Наша задача, конечно, как можно быстрее освободить регионы от противника, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что в настоящее время ВС РФ активно продвигаются на нескольких стратегических направлениях в ДНР — в районе Славянска, Краматорска и Покровска. Военный эксперт заметил, что тактика наступления варьируется в зависимости от условий местности: где-то применяются обходные маневры, а в некоторых районах приходится из-за особенностей рельефа действовать более прямолинейно.

Мы продвигаемся, у нас есть несколько ключевых направлений на территории ДНР. Это в первую очередь Славянско-Краматорская агломерация и Покровск. Продвижение наших войск подразумевает не лобовые атаки. Хотя, например, сейчас в Часове Яре мы вынуждены действовать таким образом, потому что там специфика местности, она не позволяет нам использовать широко обходные маневры. А вот в других местах, в частности в Покровске, мы стараемся обходить ВСУ с юга, — резюмировал Кнутов.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что установление контроля над Сухой Балкой в ДНР позволяет ВС России выйти на трассу Н-20, идущую в сторону города Константиновки. Он заметил, что населенный пункт является южным бастионом крупнейшего укрепрайона ВСУ в Донбассе, проходящего по линии Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.