Раскрыта главная опасность «терроризирующей» Японию токсичной кошки Химик Курбатова: упавшая в химикаты японская кошка может вызвать рак и дерматит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестивалентный хром является очень токсичным веществом, поэтому кошка, упавшая в чан с химикатом в Японии, представляет реальную опасность, рассказала в беседе с NEWS.ru химик, кандидат биологических наук, доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова. По ее словам, одно лишь прикосновение к животному может спровоцировать дерматит. При этом первым делом под воздействие попадут работники предприятия, считает эксперт.

Хром в зависимости от степени окисления проявляет разные свойства. Если речь идет о шестивалентном хроме, в этой степени окисления хром выступает как не металл и проявляет очень токсичные свойства <...> Если кошка упала в шестивалентный хром, то он вызывает раздражающие действие, в частности контактные дерматиты. Первым делом под воздействие попадут работники предприятия, — объяснила Курбатова.

В целом, как рассказывает эксперт, подобный изотоп хрома может вызывать последствия от экземы до рака легких при вдыхании. Если он попадет в питьевую воду или еду, то под ударом будет весь желудочно-кишечный тракт, где также начнутся онкологические процессы, добавила эксперт.

Речь идет о происшествии в Фукуяме. Власти японского города ввели режим повышенной готовности из-за кота, который упал в резервуар с опасными химикатами на местном заводе. После этого животное убежало, что заметили на камерах видеонаблюдения.