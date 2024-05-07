Раскрыта численность группировки войск НАТО для нападения на Россию Военэксперт Матвийчук: до 90 тысяч натовцев готовы напасть на РФ и Белоруссию

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Группировка войск НАТО у границ России и Белоруссии может составлять, по предварительным оценкам, до 90 тысяч человек, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ситуация напоминает 1941-й год, когда гитлеровцы стягивали войска к границам СССР.

По предварительным оценкам, группировка НАТО у границ России и Белоруссии составляет до 90 тысяч человек. Их можно считать передовым отрядом Альянса, передовым эшелоном вторжения. Они в любую секунду могут попытаться нанести удар по Союзному государству, — говорит он.

Эксперт обращает внимание, что страны НАТО перекидывают тяжелые вооружения, производят инженерное оборудование границ. На Сувалкском коридоре замечены подразделения британской армии, среди которых и разведывательные силы, вышедшие к границам Калининградской области.

На этом фоне на Запада звучит воинственная риторика, когда лидеры одной страны грозятся отправить войска на Украину, а другой — разрешают Киеву наносить удары британским оружием по территории России. Матвийчук обращает внимание на то, что Россия в ответ на это объявила об учениях нестратегических тактических ядерных сил. В их состав как раз входит группировка в Белоруссии.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что республика совестно с Россией проведет проверку носителей тактического ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что учения будут носить исключительно оборонительный характер.