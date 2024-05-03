Раскрыт вероятный сценарий российского удара по Украине после слов Кэмерона Дандыкин: после угроз Кэмерона Россия может нанести упреждающий удар по Украине

Фото: МО РФ

Россия может нанести упреждающий удар по Украине после угроз главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона, сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, стране есть чем ответить на подобные заявления.

Не исключу, что мы вообще нанесем упреждающий удар, в том числе по Киеву. Но по каким именно объектам, сказать невозможно. У России много вариантов, — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, у страны есть много различного оружия, которым можно воспользоваться. Это баллистические ракеты ОТРК «Искандер», «Бастион», также очень эффективны авиационные ракеты Х-101, Х-555, «Кинжал». Х-35, Х-32. Кроме того, Дандыкин упомянул оружие морского базирования «Калибр» и «Оникс».

Так что Украине лучше даже не пытаться, — подчеркнул спикер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британское оружие для ударов по России как прямую эскалацию. По его словам, это представляет опасность для Европы.

Кэмерон считает, что у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением, сообщило накануне агентство Reuters. Он также заметил, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы. Однако позже публикация была отозвана. На сайте сказано, что обновленная версия «будет опубликована в установленном порядке».