Раскрыт главный изъян танков Abrams и Leopard на Украине Герой России: танки Abrams и Leopard вязнут в почве Украины

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Танки Abrams и Leopard 2 вязнут в почве Украины из-за своей тяжести, рассказал ТАСС член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков. По словам военнослужащего, таким образом боевые машины становятся легкой добычей для Вооруженных сил РФ.

Abrams тоже очень тяжелая машина. У него давление на грунт непропорционально. Как и у одной из самых лучших машин мира Leopard 2. А Украине передали именно современные «Леопарды». И что можно сказать? Они могут быстро ездить, но не на Украине. Они очень тяжелые, они вязнут. На Украине очень жирная, насыщенная почва. И это, конечно, делает их легкой добычей, — объяснил Баксиков.

Герой России также добавил, что Abrams почти невозможно пробить в лоб — он выдерживает осколочно-фугасные артиллерийские снаряды 155 мм. Однако, когда танк вязнет в грязи, то не может двигаться, поэтому атаковать его легче, уточнил он.

Ранее Министерство обороны России опубликовало два видео с кадрами уничтожения танка Abrams и БМП Bradley американского производства на Авдеевском направлении. По данным ведомства, на данном участке фронта работали военнослужащие группировки войск «Центр». Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» поразил его с закрытой огневой позиции, применив высокоточный снаряд «Краснополь».