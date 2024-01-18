Раскол Волочковой и Джигурды, дамы ВСУ, мечты Кологривого: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Актер Никита Джигурда проигнорировал пресс-конференцию с балериной Анастасией Волочковой, женские отряды Вооруженных сил Украины перебросили к Серебрянскому лесничеству, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый назвал достойного себя актера — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

К чему привел раздор Джигурды и Волочковой

Концертный директор Джигурды заявил, что артист не пришел на пресс-конференцию с Волочковой в Москве из-за их «напряженных отношений», сообщает корреспондент NEWS.ru. Сама балерина выразила недоумение по этому поводу, отметив, что ранее общалась с актером, который обещал приехать на встречу с журналистами.

«Вчера Никита [Джигурда] подтвердил нам, что он будет. Разговаривал с моим представителем. Ранее я спросила у Никиты прежде всего [о публикации интимного видео], мне было самое главное, что это не он», — отметила Волочкова.

StarHit сообщил, что незадолго до общения с прессой Волочкова пыталась дозвониться до Джигурды, но тот не брал трубку. Издание пишет, что балерина связалась с женой актера Мариной Анисиной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Джигурда

«Какие отношения с Джугурдой? А я не знаю, уже теперь, по-моему, никакие. Я созванивалась вчера с его женой Мариной Анисиной. Я говорю: „Марин, ты понимаешь, что Никита — твой муж, у меня с ним никаких близких отношений нет. Это дружба, но если он снимает с меня штаны, то это, наверное, говорит о том, что с ним, наверное, что-то не так“. Расцениваю ли я это как домогательство? Да какое домогательство? Это просто розыгрыш, шутка, ради смеха, и не более того», — добавила Волочкова.

Артистка также назвала ситуацию со сливом домашнего видео в Сеть «столкновением лбами». По ее словам, ей жаль, что связанные многолетней дружбой отношения можно перечеркнуть одним некрасивым моментом.

Балерина сказала , что даже в случае отмены ее концертов она продолжит танцевать. Делать это она будет на всех площадках, где ее готовы будут принять.

«Я буду продолжать танцевать. Где? На всех площадках, где меня готовы принять. <...> Когда меня спрашивают, кем бы я стала, если бы не стала балериной, я отвечаю, что я бы стала балериной. Танцевать я буду, буду радовать вас. Так что не дождетесь», — ответила Волочкова.

Позже балерина добавила, что у нее дома есть театр, где она записывала спектакль в период пандемии. В другом случае она готова поставить сцену в поле и танцевать на этой площадке.

«Послушайте, мои золотые, у меня есть дома большой театр — 80 метров квадратных. Когда началась пандемия, мы в этом театре домашнем создали миниатюру-спектакль „Балерина в зазеркалье цирка“. Это был live stream. Мы показали его на все страны мира», — отметила танцовщица.

Вместе с тем бывшая супруга рэпера Гуфа певица Айза Анохина, известная как Айза-Лилуна Ай, обвинила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Волочкову и певицу Славу (Анастасию Сланевскую) в пропаганде алкоголизма. По ее словам, женщины часто появляются в Сети в нетрезвом виде, показывая, что «алкоголь — это норма». Анохина предложила артисткам «сидеть дома, а не видео снимать».

«Хватит мне и моим детям пропагандировать алкоголь! Я оскорбляюсь, глядя на Волочкову, Славу и кто у нас „вечно молодой, вечно пьяный“. Из-за таких „артистов“ <...> ежедневно умирают люди от алкоголя. Пусть артисты бухие сидят дома, а не видео снимают на всю страну. Человек (Волочкова. — NEWS.ru) деградирует и умирает как личность», — подчеркнула она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Анохина также отметила, что несколько ее друзей умерли от алкоголизма. Она заявила, что, реагируя на видео пьяных артистов в Сети, зрители «подталкивают их к смерти». По ее мнению, вокруг Волочковой находятся «одни алкоголики», которые не способны ей помочь.

«У нее (Волочковой. — NEWS.ru) мозг плывет. <...> Оттого что пьется просекко в шикарном доме на Мальдивах, меньше вы не умираете. Богатые умирают чаще, потому что алкоголь в свободном доступе», — сообщила Анохина.

Военачальники ВСУ перебрасывают на передовую женские отряды

Командование Вооруженных сил Украины отправило на Кременской участок фронта роту, состоящую из женщин, заявил боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, которые приводит РИА Новости, данное подразделение разместили в районе Серебрянского лесничества, также известного среди российских солдат как «болото».

«Они завели сейчас 111-ю бригаду территориальной обороны, „Азов“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) — подмога пришла к 12-й бригаде специального назначения. Много разных заходит. Самое удивительное — это, конечно, женская рота на „болото“ зашла, состоящая исключительно из женщин», — рассказал Аид.

Военнослужащий отметил, что женское подразделение состоит из добровольцев и носит название «К-2». Точных данных об этой роте нет. Предположительно, она входит в состав 54-й бригады Вооруженных сил Украины. По словам Аида, информация об отправке женской роты к Серебрянскому лесничеству подтверждается радиоперехватами, на которых слышны женские голоса.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин выразил мнение в беседе с «Российской газетой», что женские роты в ВСУ в большей степени призваны выполнять не боевые, а пиар-задачи.

«Женщины так или иначе участвуют в боевых действиях. Но, как правило, в качестве медработников или в тыловых службах. Также бывает, что они служат снайперами и операторами БПЛА. У нас, например, есть хорошие женщины — операторы дронов. А вот в качестве штурмовиков женщины, конечно, не подходят. Да и вообще в силу физиологических особенностей на передовой у них возникает больше сложностей, поэтому целесообразность пребывания их там вызывает вопросы», — сказал Гагин.

Он сообщил, что сталкивался с женщинами-военнослужащими ВСУ во время боевых действий в Мариуполе. По его словам, тогда они называли себя поварихами или прачками.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Правда, эти женщины все поголовно представлялись поварихами, кухарками и прачками. Но, конечно, среди них были и снайперы, и сотрудницы тыловых служб. Также стоит отметить, что в расположении украинских националистов мы видели женские кубрики. То есть женщины-военнослужащие присутствовали у противника и раньше, но такого, чтобы из них формировались целые подразделения, я не припомню», — уточнил Гагин.

Советник главы ДНР предположил, что женские отряды выступают в качестве агитации для других гражданок Украины. Гагин также указал на серьезную проблему ВСУ — кризис призывного ресурса. По его мнению, власти с помощью женщин пытаются закрывать недостаток военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил во время пресс-конференции, что не станет подписывать закон о мобилизации женщин. Украинский лидер добавил, что, скорее всего, утвердит понижение призывного возраста до 25 лет.

«Закон о мобилизации женщин не подпишу. <...> Что касается 25-летних, если будет аргументировано, а сегодня вижу, что это необходимо, с этим соглашусь», — сказал Зеленский.

Кологривый назвал актеров, на которых равняется

Кологривый заявил, что «хотел бы быть для людей Шукшиным». Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» отметил в интервью Пятому каналу, что Василия Шукшина нельзя сравнить с современными артистами. Кологривый подчеркнул, что среди советских актеров ему также нравятся Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник и Валерий Золотухин.

«Сравните Шукшина с Милошем Биковичем. Или вот вы SHAMAN говорили. Сравните Шукшина с SHAMAN. Не сравните! Вы как женщина образ мужчины какой считываете? Вам спокойнее с кем? С Шукшиным или с дредами? <...> Я считаю, что нам генетически ближе Шукшины. И мне очень бы хотелось для людей быть Шукшиным», — заявил актер.

Кологривый уточнил, что он хочет оставаться близким к народу, чтобы зрители принимали его за своего. Актер добавил, что считает важным для успешной карьеры чемпионский настрой. По его словам, оказавшись с ним на одной съемочной площадке, другие артисты «могут проиграть, быть такими же либо быть лучше».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Кологривый

До этого актер раскритиковал таких артистов, как Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов, заявив, что они «не светочи». Кологривый объяснил, что все роли советских актеров для него скучны. Артист не стал отдельно комментировать работу Смоктуновского над «Гамлетом» или роль Гринева в «Капитанской дочке» в исполнении Абдулова. Под раздачу звезды «Слова пацана» также попал актер Данила Козловский.

На высказывания коллеги обратил внимание Филипп Янковский. Во время премьеры сериала «Прелесть» он решил иронично ответить на критические замечания Кологривого, сообщает Woman.ru.

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает <...>. Кологривый пока это еще не начал обсуждать. Мне повезло, я снимался у Тарковского в фильме ’’Зеркало’’, и там действительно была очень высокая культура съемки, к которой всем надо нам по возможности, по таланту идти», — сказал артист.

По данным издания, публика отреагировала на короткую речь Янковского смехом и бурными аплодисментами.

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