Расчеты «Акации» попали в минометный расчет ВСУ с расстояния 18 км Минобороны: бойцы ВС России поразили минометный расчет ВСУ из «Акации»

Фото: МО РФ

Артиллеристы ВС РФ при помощи самоходной установки 2С3 «Акация» совершили точное попадание в минометный расчет Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, огонь велся с расстояния более 18 километров. Помимо этого, ВС РФ удалось ликвидировать склад боеприпасов на Авдеевском направлении.

Военнослужащие расчета 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили минометный расчет, а также склад боеприпасов националистов на Авдеевском направлении, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что расчет выполнял залпы с закрытой огневой позиции. Корректировка огня велась в режиме реального времени, в этом бойцам помогал оператор беспилотника «Орлан-30». Благодаря слаженной работе минометный расчет был ликвидирован минимальным количеством выстрелов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили Николаевский бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, включая немецкие танки Leopard 2. С начала осени 2023 года предприятие работает в три смены и даже запустило столовую.