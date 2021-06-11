«Рано»: Жириновский осудил решение России постепенно открывать границы

https://static.news.ru/photo/902a9ba6-cc58-11eb-9700-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил решение России постепенно возобновлять авиасообщение. По мнению политика, пока COVID-19 по всему миру не пойдёт на спад, нужно держать границы закрытыми. Об этом он высказался в своём Telegram.

Прекратите эти заигрывания. Надо оставить границы закрытыми, <...> ведь эти открытия стоят жизни сотням и тысячам наших граждан, — написал Жириновский.

По его словам, возобновлять полёты в другие страны пока рано. Лидер ЛДПР также заявил, что из-за позднего закрытия авиасообщения, например с Индией, в Москве пошёл резкий рост заболеваемости.

Врачи отмечают, что болезнь протекает тяжелее, больше случаев, которые не поддаются лечению. Это же индийский штамм, о котором так много говорили, — сказал политик.

Ранее стало известно, что с 10 июня Россия официально возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиационное сообщение ещё с восемью странами. Перевозчики теперь могут напрямую летать в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Кроме того, возможно чартерное авиасообщение с Албанией.