Раненых солдат ВС РФ будет лечить «Тканевый пистолет»: как он работает

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет»

Специалисты военного инновационного технополиса «Эра» в рамках форума «Армия-2023» представили ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет», способный лечить раны и останавливать кровотечения, передает МО РФ. Что это за устройство и как работает?

«Целый ряд из них в условиях проведения специальной военной операции обретает сегодня крайне важное значение. В числе таких изобретений, например, ручной автономный комплекс „Тканевый пистолет“, который останавливает кровотечение и лечит раны гелем из биополимеров и лекарственными препаратами», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что в комплекс встроена система распыления, которая фокусирует струю в одной точке. Таким образом нанесенный на рану гель уплотняется с внешней стороны, а внутри остается жидким.

«„Тканевый пистолет“ имеет огромное преимущество над традиционными методами лечения, так как помогает восстанавливать раны значительно быстрее», — добавили в Минобороны.

Какое еще устройство будет помогать раненым бойцам ВС РФ

В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) 16 августа заявили, что в России удалось разработать систему раненых на поле боя солдат с помощью маячка. Ее представили на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023».

«Эту систему можно использовать в гражданской сфере для поиска потерявшихся БПЛА», — отметили в НТИ.

Сообщается, что функции устройства будут невидимы для противника, так как маячки фиксируют сигналы поискового прибора по внутреннему радиоканалу.

По информации пресс-службы, поиск раненых бойцов совершается с помощью прибора с антенной. Для этих целей подойдет и дрон, если прикрепить на него ретранслятор прибора и маяк, отслеживающий сам БПЛА.

«Во втором случае на беспилотник крепятся два устройства по шестнадцать и десять граммов, одно из которых — ретранслятор поискового прибора, а другое — маяк для самого летательного аппарата, если его потеряют», — объяснил источник РИА Новости.

В НТИ добавили, что система уже прошла проверку в лесистой местности и готовится к испытаниям на полигоне.

Какие еще интересные новинки были представлены на форуме «Армия-2023»

Специалисты технополиса «Эра» представили учебно-тренировочный комплекс для отработки поражения беспилотников из стрелкового оружия. По данным МО РФ, новинка «дает возможность получить полный опыт стрельбы по БПЛА без использования боевых патронов и уничтожения мишени».

Также для обучения ВС РФ был создан комплекс «Аватар», который с использованием виртуального полигона даст возможность бойцам отработать поставленные задачи. Новинка позволит уменьшить время обучения, способствует выработке точности выполнения задач, а также слаженности экипажа. А главное его преимущество заключается в отсутствии необходимости использовать большие площади для проведения военных учений, добавили в Минобороны РФ.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой МО России.

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