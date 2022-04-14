Раненного в голову мальчика из Брянской области перевезли в Москву

Мальчика 2020 года рождения, получившего проникающее ранение головы в результате обстрела ВСУ посёлка Климово в Брянской области, транспортировали в Москву. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, пишет ТАСС. Сейчас ребёнок проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России.

Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, — сказал Кузнецов.

В результате обстрела украинскими военными села Климово в Брянской области, граничащей с Украиной, около 100 домов получили повреждения, два из них почти полностью сгорели, сообщил губернатор региона Андрей Богомаз. По его словам, наибольший ущерб понёс частный сектор, в котором расположены преимущественно одноэтажные постройки, при этом граждан этого района не эвакуировали. Местные власти обещают помочь жителям с последующим ремонтом.

Позже выяснилось, что обстрел населённого пункта в Брянской области был авиаударом. По версии следствия, два боевых вертолёта ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели по меньшей мере шесть авиаударов по жилым домам.