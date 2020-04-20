Rambler Group отобрала «Афишу» у «Яндекса»

https://static.news.ru/photo/b6bd5be4-831d-11ea-9299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Палата по патентным спорам Роспатента отменила регистрацию товарного знака «Яндекс. Афиша». Решение принято по жалобе Rambler Group.

Регистрация отменена для большинства категорий товаров и услуг, для которых товарный знак был зарегистрирован компанией «Яндекс», передаёт ТАСС со ссылкой на определение.

Под «отзыв» попали компьютеры, устройства для звукозаписи, носители информации и печатной продукции, а также реклама, беспроводное вещание, бронирование путешествий, производство кино, кинопрокат и разработка программного обеспечения.

В тексте решения Палаты сказано, что товарный знак «Афиша» был зарегистрирован компанией «Яндекс» в августе 2019 года, однако структурам Rambler Group аналогичное наименование принадлежит с 2001 года.

В «Яндексе» уже заявили, что компания не согласна с таким вердиктом и намерены его обжаловать.

Ранее, как писал NEWS.ru, Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения Rambler Group по использованию торгового знака «Афиша».