Rambler Group отобрала «Афишу» у «Яндекса»

Палата по патентным спорам Роспатента отменила регистрацию товарного знака «Яндекс. Афиша». Решение принято по жалобе Rambler Group.
Регистрация отменена для большинства категорий товаров и услуг, для которых товарный знак был зарегистрирован компанией «Яндекс»,
Под «отзыв» попали компьютеры, устройства для звукозаписи, носители информации и печатной продукции, а также реклама, беспроводное вещание, бронирование путешествий, производство кино, кинопрокат и разработка программного обеспечения.
В тексте решения Палаты сказано, что товарный знак «Афиша» был зарегистрирован компанией «Яндекс» в августе 2019 года, однако структурам Rambler Group аналогичное наименование принадлежит с 2001 года.
В «Яндексе» уже заявили, что компания не согласна с таким вердиктом и намерены его обжаловать.
Ранее, как писал NEWS.ru, Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения Rambler Group по использованию торгового знака «Афиша».
При этом корпорация борется за наименование не только с «Яндексом», но и с другими игроками медиарынка. В качестве ответчика по спору также была
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