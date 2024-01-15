Ракеты над Курском, Мелитополь под огнем: как ВСУ атакуют РФ 15 января

Фото: МО РФ

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Три ракеты комплекса «Точка-У» уничтожили средствами ПВО над Курской областью. В Запорожской области под огнем оказались Пологи и Мелитополь. Беспилотники совершили налет на Белгородскую область. Территория ДНР была под обстрелами больше 20 раз. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли Пологи и Мелитополь в Запорожской области

Накануне вечером украинские войска обстреляли Пологи. В результате Пологовский район Запорожской области частично остался без света и воды, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Повреждена трансформаторная подстанция, обесточены несколько населенных пунктов в районе. Из-за отсутствия электроэнергии отключилась насосная станция», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже в этот же день под огнем оказался Мелитополь. В районе 20:30 там сработали средства ПВО.

«Сегодня вечером, в 20:30, в Мелитополе прозвучал взрыв. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ», — уточнил Рогов.

В обоих случаях информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало.

Фото: МО РФ

Три ракеты «Точка-У» сбили в небе над Курской областью

В ночь на 15 января российские средства ПВО сбили над Курской областью три украинские ракеты. По данным Минобороны РФ, ВСУ пытались атаковать российскую территорию с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У».

«По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты», — сообщил глава региона Роман Старовойт.

А накануне днем поселок Теткино Глушковского района был атакован украинскими беспилотниками. По информации Telegram-канала SHOT, один БПЛА сбросил мину на бригаду электриков. Один из рабочих получил ранения.

«К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести. <...> В двух домовладениях выбиты окна», — рассказал губернатор Старовойт.

ВСУ обстреляли территорию ДНР больше 20 раз за сутки

14 января в период с 09:00 до 21:00 украинские войска обстреливали Донецк семь раз. В Петровском и Куйбышевском районах областного центра зафиксировали 14 прилетов из артиллерии и девять — из РСЗО.

А в Кировском районе, в окрестностях поселка шахты имени Абакумова, накануне фиксировалась «активность БПЛА», сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Тем временем Горловка находилась под огнем 15 раз. Повреждения получило административное здание на улице Черняховского в Никитовском районе города.

Ясиноватский район обстреляли один раз. По данным представительства ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), 14 января в районе 10:00 ВСУ выпустили по нему четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Фото: МО Украины

Предполагаемого поджигателя ж/д оборудования задержали на Кубани

В Краснодаре силовики задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге железнодорожного оборудования. По данным Telegram-канала SHOT, молодой человек действовал по заданию украинских кураторов.

Инцидент произошел в минувшем декабре. По версии правоохранителей, задержанный вскрыл и поджег шкаф для подачи смазки на рельсы в районе перегона Краснодар-Сортировочный — Пашковская. За это украинские кураторы заплатили ему 200 долларов в криптовалюте.

При обыске у молодого человека нашли телефон, с помощью которого он переписывался с кураторами, инструменты, которыми он вскрыл шкаф, а также банку и контейнеры с зелеными растительными веществами, похожими на наркотики. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Украинские БПЛА совершили налет на Белгородскую область

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 17 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов. Под огнем оказались Устинка, Богун-Городок, Долгое, Козинка и Мухин. Никто не пострадал, разрушений нет.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, Устинку также атаковали беспилотники: по селу ударил дрон-камикадзе, еще один БПЛА сбросил на его территории осколочный боеприпас. Обошлось без последствий на земле.

Тем временем хутор Старый атаковали два дрона-камикадзе, а в Журавлевке беспилотник сбросил осколочный боеприпас. В этих населенных пунктах тоже обошлось без пострадавших и разрушений.

Часть украинских атак удалось отразить благодаря работе средств ПВО. Из-за падения обломков снарядов повреждения получил частный жилой дом в поселке Разумное.

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