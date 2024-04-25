Ракеты АТАСМS в Киеве: Украина может нанести удар перед инаугурацией Путина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После провала «контрнаступа» украинские власти откровенно санкционируют удары по нашим тылам штатовскими ракетами большого радиуса действия АТАСМS. Первая партия этих носителей пришла на Украину еще в прошлом году. Теперь, опережая разные сенатские голосования, примерно сотня АТАСМS была передана украинцам прямо со складов в польском Жешуве в прошлом марте. За океаном эту операцию цинично назвали чисткой складов, поскольку в разработке у них есть новые оперативно-тактические ракеты с радиусом действия в 1000 км.

Ракеты пришли еще в марте

Изначально информация о поставках АТАСМS украинской армии появилась сразу после сентябрьского отбытия Владимира Зеленского из Вашингтона. Впечатление от визита, который был повсеместно признан неудачным, решили немного сгладить. Однако, по некоторой информации, еще в августе АТАСМS были переброшены в Польшу и чуть позже могли появиться на Украине. Теперь почти по тому же сценарию ракеты сначала передали в обстановке повышенной секретности в марте, а потом уже с помпой объявили об их санкционированной доставке.

Надо отметить, что достоинство такого оружия для украинцев заключается в том, что эти ракеты можно запускать с земли, используя РСЗО HIMARS, не дожидаясь появления западных истребителей. А потому сейчас охота за американскими РСЗО с нашей стороны приобретает двойное значение.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press ATACMS

Крым попал под прямой прицел

Выделение украинцам новых ракет снижает шансы на ведение каких-либо закулисных консультаций и переговоров. Ведь если еще вчера американцы могли преподносить возможность поставок своих ракет в качестве предмета для торга с Москвой, то теперь все карты выложены на стол.

Дальнейшая стадия эскалации — это возможный ввод на Украину натовских войск. Или даже применение ядерного оружия. А этого все стороны стараются избежать. Правда, в арсенале США остаются еще крылатые ракеты Томаhawk, о которых в Киеве уже начинают мечтать. Но это означало бы уже прямую российско-американскую конфронтацию.

Конечно, 300 километров, которые преодолевает АТАСМS, — это большая дистанция. Но надо понимать, что на таких расстояниях падает точность. Впрочем, похоже, для таких ракет основной зоной применения станет все-таки наш Крым. И, как считается, первой такой атакой стало недавнее нападение на военный аэродром в Джанкое. В украинских пабликах много было торжественных визгов по такому случаю, но в реальности, как утверждают, пострадало только нефтехранилище. Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Крымский мост

Крымский мост в прицеле

Наше выдающееся сооружение не дает спать руководству Украины, поскольку мост является не просто альтернативным путем доставки грузов и туристов на полуостров, но и остается демонстрацией технологических возможностей России. Не случайно уничтожение моста планируется украинцами параллельно с готовящейся операцией ГУР по саботажу на новой железной дороге, которая по освобожденным территориям также ведет в Крым посуху. Сверхзадача — максимально нарушить пути снабжения полуострова, который остается для ВСУ главной целью любого потенциального наступления.

Недаром замечено, что, как бы ни было трудно ВСУ на разных участках фронта, с южного направления не снимается ни одна часть. Потому нам надо быть особенно внимательными. Ведь сообщения о нападении на крымские объекты, по оценке киевских стратегов, могут прозвучать максимально резонансно. Скорее всего, такую атаку попробуют провести накануне инаугурации Владимира Путина. Раз уж не удалось осуществить в Москве кровавый теракт накануне президентских выборов.

Что мы можем противопоставить Киеву и АТАСМS? В первую очередь наши системы ПРО С-400, которые могут сбивать эти баллистические ракеты в момент их снижения на цели. Но, как заявил наш министр обороны, в войска направлены уже системы следующего поколения С-500, способные осуществлять заатмосферные перехваты объектов. Видимо, это станет нашим основным ответом на американские ракеты.

Ну и, конечно, наши удары по инфраструктурным объектам на Украине должны перестать носить характер ответа на очередную провокацию, на атаку жилого квартала, расстрел мирного трактора. Наши удары «Кинжалами», «Цирконами» и «Геранями» должны носить уже системный характер.

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