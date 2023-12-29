Ракета «Судного дня», «Задира» и Су-57: главное оружие 2023 года

Фото: МО РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард»

В 2023 году российские вооруженные силы получили много современного вооружения. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о самых важных и интересных образцах оружия военного эксперта, специалиста по армиям НАТО Александра Артамонова.

«Пересвет» и «Задира»

— Если посмотреть какие-то новые направления, то одно из интересных изобретений, которое стало активно внедряться в 2023 году, — это система лазерного оружия. В частности, лазер «Пересвет». Второй тип интересного лазерного оружия получил имя «Задира». Но если «Задира» — это лазер теплового воздействия, то «Пересвет» — это так называемое «полевое воздействие», то есть создание поля, которое выводит из строя оптические системы, например, беспилотников. Как конкретно они работают — это военная тайна.

Фото: МО РФ Лазерный комплекс «Пересвет»

Подводный флот растет

— Обязательно можно сказать и про подводные лодки, про «Ясень М» или проект 885М. Это новейшая разработка, самая передовая. Недавно в состав ВМФ России вошла уже четвертая лодка такого типа — «Красноярск». А в будущем будут другие.

Это очень важно, ведь мы строим сейчас лодки действительно новейших образцов. И, например, американцы тут нам проигрывают. Можно ли сказать, что эти лодки, которые способны нести серьезнейшее оружие, воздействуют на весь мировой баланс? Конечно! У американцев есть аналогичные лодки, которые называются Seawolf. Но они были созданы еще в 80-х годах, оказались страшно дорогими, и всего сейчас у США в строю только две такие лодки. Ну и к настоящему времени они уже устарели. А наши лодки оказались на шаг впереди. Причем у нас их будет много.

Плюс у нас строят лодки проекта 995 «Борей», которые не используют вообще никакого винта. У них водометный движительный комплекс. Это не винты. Это новейшая тоже разработка.

Фото: kremlin.ru Атомный подводный крейсер «Красноярск»

Ракета «Судного дня»

— В 2023 году на боевое дежурство встала ракета «Сармат». Американцы называют эту ракету Doomsday, или ракета «Судного дня». Такое имя ей дали за то, что она имеет фактически неограниченный радиус действия, может зайти на Америку чуть ли не с Южного полюса и обладает повышенным количеством разделяющихся головных частей. Причем каждая из этих частей может быть «Авангардом».

А «Авангард» — это планирующий боевой блок со скоростью полета в 23 Маха. То есть 23 скорости звука! И это при условии, что средства перехвата противника летают максимум со скоростью 3–5 Махов, а гиперзвук начинается с отметки 4,5 Маха. А у «Авангарда» — 23 Маха! Причем это данные озвученные, то есть она может летать и со скоростью 30 Махов. Точные цифры — военная тайна.

Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард»

Су-57 против F-16

— Важно сказать и про новые самолеты Су-57, потому что мы уже близки к тому, чтобы у нас появился полноценный полк, который оснащен этими новейшими машинами. В 2023 году мы увеличили выпуск Су-57, и они стали диким оружием для ВСУ. Потому что это истребитель пятого поколения. Все говорили, что мы его никогда не произведем. И вот мы его произвели.

Су-57 способен выполнять и стратегические, и тактические функции. Он может выпускаться в разных модификациях. Су-57 предназначен для достижения полного господства в воздухе. Полного. Для этого Су-57 оснащается новейшими ракетами, включая гиперзвуковой «Кинжал» и ракетами с дальностью действия до 300 км. Плюс Су-57 может иметь ракеты Х-101/102, которые вообще бьют на 3,5 тыс. км.

Это аналог американского F-35, при том условии, что F-35 считается недоработанным. Не нами считается, а Конгрессом США. Важно, что на Су-57 стоит новый двигатель, который мы так долго разрабатывали. Потому что создать силовую установку порой сложнее, чем сам самолет.

И даже если Украина получит американские — старенькие — самолеты F-16, то у нас будут новейшие Су-57. И не один или два самолета, а целый авиаполк. А в будущем число Су-57 будет еще больше, так как мы сейчас активно выпускаем эти машины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребители Су-57

Еще один «Ланцет», БЭКи и «Коалиция-СВ»

А еще я отмечу барражирующий боеприпас «Ланцет-3». Вообще сейчас всеми экспертами признано, что лучшего барражирующего боеприпаса, чем «Ланцет», в мире нет. На его счету какое-то огромное количество танков, не говоря уже о прочих целях. И мы выпустили уже «Ланцет-3».

«Ланцет-3», в отличие от «Ланцета-2», вообще не требует участия оператора. Он работает по принципу «выпустил и забыл». То есть снабженный искусственным интеллектом боеприпас сам находит цель, сам рассчитывает траекторию при заходе, сам поражает. Вот такого у нас еще не было. И главное, что это сразу внедряется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса «Ланцет»

Появились в 2023 году и стали активно использоваться в нашей армии безэкипажные катера, или БЭКи. Украинцы решили нам устроить сражение на море. Ну что ж. Мы готовы.

Еще в 2023 году стали появляться гаубицы «Коалиция-СВ», которые могут бить на 70 км. И «Коалиция-СВ» уже сейчас оказывает влияние на артиллеристские дуэли. А в 2024 году этих гаубиц будет еще больше в войсках.

Так что в 2024 год наша армия смотрит с большим оптимизмом. Чего и вам желаю.

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