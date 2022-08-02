Ракета «Союз» вывела на орбиту военный спутник Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник «Космос-2558»

Ракета «Союз-2.1» вывела на орбиту космический аппарат, построенный в интересах российского Министерства обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства. По имеющимся данным, старт ракеты и выход на орбиту прошли в штатном режиме.

Стартовавшая вчера, 1 августа 2022 года, в 23 часа 25 минут с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель лёгкого класса «Союз-2.1в» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что запуск и выход на орбиту прошли в штатном режиме. После выхода на орбиту аппарату было присвоено именование «Космос-2558». Наземные средства ВКС уже взяли управление аппаратом.

Ранее генеральный директор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что компания вовремя не перешла на индустриальную модель производства спутников, теперь этим придется заниматься в условиях мощного санкционного давления. По его словам, Россия упустила время индустриальной модели производства автоматических спутников, являющихся базой различных космических систем. Китай, США и страны Европы, как утверждает Борисов, «давно нас в этом плане обогнали».