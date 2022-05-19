Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Плесецк Ракета «Союз-2.1а» со спутником Минобороны стартовала с космодрома Плесецк

Фото Роскосмос

В четверг, 19 мая, в 11 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником в интересах Минобороны РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство. Пуск осуществили Космические войска России.

Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, — сообщили в Минобороны РФ.

29 апреля легкая ракета «Ангара-1.2» впервые вывела военный спутник на орбиту. Запуск осуществлялся с космодрома Плесецк. Сообщается, что спутник успешно выведен на целевую орбиту. Он принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2555». С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы работают нормально.