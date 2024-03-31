Ракета со спутником «Ресурс-П» стартовала с космодрома Байконур

Фото: Роскосмос

Ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) «Ресурс-П»

Ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) «Ресурс-П» стартовала с Байконура, следует из трансляции Роскосмоса. Выведение спутника на целевую орбиту займет 9 минут 23 секунды.

«Ресурс-П» — серия аппаратов, предназначенных для ДДЗ, а также для регионального и локального мониторинга поверхности Земли. Их отличие заключается в сверхвысоком пространственным разрешением — меньше метра на пиксель. Отмечается, что спутники оборудовали инструментом для повышения точности и ускорения процесса обработки данных.

Сведения, которые специалисты получают с помощью аппарата, используют для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды. Эта информация может использоваться для развития международного сотрудничества в сфере контроля и охраны окружающей среды.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе рассказал, что Москва и Пекин изучают возможность доставки на Луну и размещения на ее поверхности ядерной энергоустановки. По его словам, реализовать задачу планируется к 2033–2035 годам. Он также отметил, что подобного рода миссия потребует применения робототехнических средств в автоматическом режиме. Технологические решения, необходимые для этого, практически готовы, подчеркнул глава Роскосмоса.