Ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом «Глонасс-К» стартовала с Плесецка

Фото: Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» стартовала в понедельник, 10 октября, с космодрома в Плесецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В понедельник, 10 октября, в 05:52 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К», — приводит агентство сообщение ведомства.

Все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета «Союз-2.1б» осуществлялся средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.

На данный момент разгонный блок «Фрегат» с аппаратом «Глонасс-К» штатно отделился от ракеты-носителя.

В начале августа ракета «Союз-2.1» вывела на орбиту космический аппарат, построенный в интересах российского Министерства обороны. Старт ракеты и выход на орбиту прошли в штатном режиме. Аппарату после выхода на орбиту было присвоено имя «Космос-2558».