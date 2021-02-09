«Радио Свобода» оштрафовали в России на 11 млн рублей

https://static.news.ru/photo/eac1cc8a-6b80-11eb-a9c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штраф в размере 11 млн рублей должно будет выплатить российское подразделение «Радио Свобода». Суд оштрафовал СМИ за отсутствие маркировки о том, что оно признано в РФ иностранным агентом.

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, за неисполнение требований закона о маркировке было составлено 166 протоколов об административном правонарушении из-за отсутствия или ненадлежащей маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов.

Среди попавших в поле зрения Роскомнадзора оказалось ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», передаёт ТАСС.

Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей, — заявили в пресс-службе ведомства.

Закон «О средствах массовой информации» предписывает указывать статус иноагента на ресурсах СМИ, признанных в России таковыми. Такая норма, как заявили в Роскомнадзоре, призвана информировать читателей о том, что распространяемые материалы преследуют интересы других государств.

Ранее NEWS.ru сообщал о штрафах для «Радио Свобода» в размере 2,2 млн, которые были наложены за аналогичные нарушения.