https://static.news.ru/photo/57e69c2c-c88b-11e9-99ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Проверка уровня радиации на побережье Белого моря в Карелии начнётся 2 сентября. Её проведут специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что проверка проводится из-за нагнетания местными СМИ ситуации после взрыва на военном полигоне в Нёноксе Архангельской области. Уровень радиации проверят в Беломорске, Кеми, также специалисты возьмут пробы из акватории Белого моря, сообщает ТАСС .

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что подобные замеры в республике ведутся многие десятилетия и радиационный фон всегда оставался неизменным.

Ранее News.ru сообщал, что угрозы здоровью жителей Архангельской области после ЧП на военном объекте в районе города Северодвинска нет. Об этом заявил глава региона Игорь Орлов. Он подчеркнул, что губернатор знает «объективную информацию о том, что произошло, все результаты замеров, все результаты оценки специалистов».