Рада Русских призналась, зачем пошла в политику Рада Русских: я не оппозиционер и претензий к власти не имею

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Рада Русских

Эко-активистка, бьюти-блогер и бизнесвумен из Екатеринбурга Рада Русских в интервью журналистке Ксении Собчак рассказала, что пошла в политику вполне осознанно. Это, по ее словам, было логичным решением, а не навязчивой идеей. Она пояснила, что хотела получить больший вес в обществе ради решения различных проблем. При этом Русских подчеркнула, что она не является оппозиционером и претензий к власти у нее нет.

Бизнесвумен объяснила, что ей захотелось больше масштаба и смысла в повседневной жизни. По мнению Русских, единственное, что ей мешает — отсутствие политического веса для решения многих проблем. Но даже уже имеющееся влияние помогло ей спасти от эвтаназии в Улан-Удэ бездомных собак.

У меня кстати теперь 2750 собак. В Улан-Удэ я их лично отбила, теперь они мои. Я лично видела указание убить их в течение месяца, и стала единственным человеком, которому хватило веса этому помешать, — поделилась Русских.

Она также подчеркнула, что не является оппозиционером, о чем сразу же заявила журналистам, когда пришла в ЦИК. Бизнесвумен отметила, что она хочет стать лидером мнений ради эко-повестки.

У меня вообще претензий к власти нет, у меня есть претензия к гражданам. Я занимаюсь гражданской инициативой, я независимый персонаж, который что-то пытается делать. У меня скорее претензии к остальным ребятам, которые никакого отношения к системе не имеют, но сидят на куче денег и ничего не делают, — сказала Рада Русских.

Бьюти-блогер сдала в ЦИК 476 подписей в свою поддержку, сообщал ранее член Центризбиркома России Николай Левичев. Он напомнил, что для регистрации на выборах президента РФ необходимо собрать 300 тысяч подписей.