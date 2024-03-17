Рада Русских рассказала, когда станет президентом России Бьюти-блогер Русских планирует баллотироваться в президенты через шесть лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рада Русских

Бьюти-блогер Рада Русских, которая выдвигала свою кандидатуру на выборах президента РФ, в разговоре с NEWS.ru выразила уверенность, что в будущем займет пост главы государства. По ее словам, у нее для этого открыт третий глаз.

Я уверена, что стану президентом. У меня правда открыт третий глаз, я знаю, что я займу в политике какой-то пост, какой-то вес у меня будет, но это очень объемная и сложная работа, и к ней нужно готовиться, — заявила Русских.

Она уточнила, что президентом должен быть зрелый человек в возрасте от 50 лет, с опытом и достаточной эмоциональной подготовкой, чтобы выдержать такую работу и суметь быть полезным на этом посту.

Я собираюсь баллотироваться и через шесть лет, и через 12, и сколько потребуется, потому что, если честно, все, что мне нужно было в этой жизни, я уже сделала, у меня уже все есть. И всю оставшуюся жизнь я могу посвятить какому-то социальному прикладному опыту, — сказала она.

Как сообщалось ранее, на президентские выборы в 2024 году Русских шла как самовыдвиженец. В свою поддержку она собрала 476 подписей.