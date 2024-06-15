Рада обсуждает мирное предложение Путина: новости СВО на вечер 15 июня

Фото: Kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Владимир Путин

В Верховной раде уже начали обсуждать мирное предложение президента России Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что украинский парламент после истечения президентского срока Владимира Зеленского остается единственным легитимным субъектом власти в Киеве.

В то же время в швейцарском Бюргенштоке начался мирный саммит по Украине. Пока США обещают Украине новый пакет военной помощи, Германия допускает возможность новых контактов с Путиным.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 15 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о реакции Украины на мирное предложение Путина?

Как сообщил Володин в своем Telegram-канале, ему по парламентской линии поступила информация о том, что часть депутатов Верховной рады уже начали обсуждать мирное предложение Путина, озвученное им в ходе встречи с руководством МИД РФ. Спикер Госдумы отметил, что российский лидер изложил формулу мира не только по ситуации на Украине, но и в Европе в целом.

«Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей. <...> Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады уже начали делать это (обсуждать предложение Путина. — NEWS.ru)», — написал он.

По мнению Володина, после предложения, озвученного Путиным, все мирные инициативы, выдвинутые Владимиром Зеленским и его западными союзниками, потеряли всякий смысл, как и необходимость в саммите по Украине в Швейцарии. Он призвал украинских депутатов взять на себя ответственность за судьбу страны.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Зеленский ранее заявил, что предложение Путина представляет собой «ультимативное послание» и не отличается от предыдущих. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что инициатива не содержит «мирного предложения». Подоляк считает, что руководство России не способно адекватно оценивать реалии.

Как проходит мирный саммит по Украине в Швейцарии?

15 июня в Бюргенштоке открылась мирная конференция по Украине. Двухдневная встреча высокого уровня предполагает участие порядка 100 делегаций. Ожидается, что саммит лично посетят 57 глав государств и правительств. Главного союзника Киева, президента США Джо Байдена, на переговорах не будет — Вашингтон представляют вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Харрис на саммите заявила, что Вашингтон выделит Киеву почти $1,5 млрд на восстановление энергосистемы и гуманитарные нужды. Транши будут проведены по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию. Так, $500 млн будут направлены на восстановление украинской энергетики, $379 млн — на гуманитарную помощь, еще $300 млн — на закупку средств первой помощи для погранслужбы и правоохранительных органов Украины.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире первого немецкого канала ARD, что не исключает возобновления контакта с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Шольца, он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта, однако для полноценных разговоров двух лидеров необходим предмет обсуждения.

В то же время, комментируя мирную инициативу Путина, Шольц заявил, что страны «Большой семерки» не обсуждали ее. По словам канцлера Германии, предложения российского лидера скорее направлены на отвлечение внимания от конференции по Украине в Швейцарии.

Фото: president.gov.ua Мирный саммит по Украине в Швейцарии

Что в России думают о реакции Запада на предложение Путина?

Канцлер Германии Олаф Шольц не воспринял всерьез предложение президента России Владимира Путина по урегулированию на Украине, предположил военкор Александр Коц. Журналист добавил, что «Шольцу со товарищи» из-за этого придется плакать.

«Канцлер Германии не воспринял слова Путина всерьез. Шольц посчитал, что предложение Путина по Украине „не имелось в виду серьезно“. О да, Владимир Владимирович же известный шутник. Как бы потом Шольцу со товарищи плакать не пришлось», — написал Коц.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неконструктивной реакцию Запада на предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине и архитектуре безопасности в мире. По его словам, которые приводит ТАСС, было много разных откликов на инициативы российского лидера.

«Ее (реакции. — NEWS.ru) много, огромное количество — официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера отметил, что мирное предложение Путина является бессрочным.

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

Минобороны России сообщает, что подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. За сутки противник потерял до 2010 человек личного состава и десятки единиц военной техники. Также ведомство отчиталось об отражении 13 контратак украинских штурмовых групп и занятии более выгодных рубежей в Донбассе и на Запорожье.

Тем временем ВКС России нанесли удар по позициям и технике ВСУ в 106 районах в зоне СВО. Средства ПВО сбили 54 беспилотника, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, а также десять реактивных снарядов HIMARS.

Фото: МО РФ

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России окружили части ВСУ в районе Владимировки под Угледаром. По его словам, пути снабжения в районе села находятся под огневым контролем российских сил. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В свою очередь председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что украинские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также в Запорожской области. По его словам, речь идет о Харьковской, Сумской и Одесской областях.

Что известно о ситуации на объектах энергетики в зоне СВО?

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «Украинской правде» признал, что компания не сможет восстановить к зиме все электростанции. Часть энергоблоков на них полностью или на долгий период утрачена, отметил он.

«Нужно также строить новую генерацию, которая будет маленькой по масштабу, но таких электростанций, распределенных по всей стране, должно быть сотни», — пояснил глава компании.

Кудрицкий подчеркнул, что проще скрыть от противника местоположение малых объектов, нежели крупных, построенных в советское время. Глава компании также признал необходимость привлекать средства западных партнеров для строительства новой энергосистемы Украины.

Тем временем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что спасатели потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, который обстреляли 12 июня. Тушение огня длилось четыре дня.

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