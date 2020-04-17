Работу Путина на посту президента одобряют 66% россиян

https://static.news.ru/photo/e8672e58-808f-11ea-bbc2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Специалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос, в результате которого выяснилось, что 66% россиян одобряют работу президента Владимира Путина на посту главы государства.

Обратного мнения придерживаются 18% респондентов. Исходя из результатов социального исследования, доверие к Путину испытывают 61% опрошенных граждан. О недоверии заявили 25% россиян.

Также участников опроса спросили, за какую партию они стали бы голосовать, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. За «Единую Россию» свой голос отдали бы 32% опрошенных, 10% проголосовали бы за КПРФ, 8% — за ЛДПР, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне увидели вовлечённость президента РФ Владимира Путина в ситуацию с распространением коронавируса. Именно поэтому вырос его рейтинг после первых двух обращений к жителям страны.

Такое мнение в интервью радиостанции «Комсомольская правда» высказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.