Котики, собачки, черепашка: работники музея показали домашних питомцев

Музей-панорама «Сталинградская битва» присоединился к флешмобу, старт которому в Интернете дали сотрудники Московского музея археологии. Они рассказали о своих домашних животных.
Фотографии питомцев работники волгоградского музея
С удовольствием поддерживаем замечательный флешмоб под названием #покажимузейногопитомца, — гласит подпись к фотоподборке.
В галерее фотографий — четыре собаки, пять кошек и одна черепаха.
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