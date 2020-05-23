Котики, собачки, черепашка: работники музея показали домашних питомцев

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Музей-панорама «Сталинградская битва» присоединился к флешмобу, старт которому в Интернете дали сотрудники Московского музея археологии. Они рассказали о своих домашних животных.

Фотографии питомцев работники волгоградского музея разместили в Instagram. По их словам, братья меньшие «помогают не скучать и разнообразят жизнь в условиях самоизоляции».

С удовольствием поддерживаем замечательный флешмоб под названием #покажимузейногопитомца, — гласит подпись к фотоподборке.

В галерее фотографий — четыре собаки, пять кошек и одна черепаха.

Ранее NEWS.ru рассказывал, почему ребёнку нужен домашний питомец и как правильно его выбрать.