Работино, Крынки, Авдеевка: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 25 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия продолжает наступать на некоторых направлениях СВО, передают военкоры. Что сейчас происходит у Работино, Авдеевки, Бахмута, Херсона, Крынок, Харькова, Донецка, Луганска, где были удары по ВСУ на Украине, какие последние новости с разных участков спецоперации выходили сегодня, 25 марта 2024 года?

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском фронте ВС РФ после артподготовки продолжили наступление на позиции ВСУ северо-западнее Вербового. Есть продвижения. В Работино продолжаются встречные бои. Там ЛБС не изменилась. На Донецком фронте в районе Победы, Первомайского и Невельского — встречные бои. ВС РФ развивают наступление к Семёновке и ведут штурмовые действия в Бердычах. Бахмутское направление. ВС РФ продвинулись по направлению к Часову Яру и продолжили штурмовые действия в районе Клещеевки и на западных окраинах Ивановского (Красного). На Луганском фронте штурмовые действия ВС РФ в районе Ямполовки и Терн. ЛБС существенно не изменилась», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Двух майоров»

«Ночью ВС России ударили „Геранями“ по объектам в Одесской области. Местные власти сообщили о повреждениях энергетической инфраструктуры, в одной из частей Одессы пропадало электроснабжение. На Херсонском направлении взаимные удары артиллерией и дронами. В Сети распространились кадры удара ФАБ с УМПК по н. п. Токаревка на вражеском берегу (напротив Крынок), поражены места укрытия личного состава ВСУ в ангарах. На Запорожском фронте сообщают о продвижении наших войск северо-западнее н. п. Вербовое. ВСУ наращивает применение ударных дронов, увеличивая их дальность за счет системы ретрансляторов. На Времевском направлении ВС России продвинулись к Старомайорскому с юго-запада», — сообщил источник.

По данным авторов канала, южнее Марьинки ВС России атакуют в Новомихайловке, тесня ВСУ к окраине села.

Фото: МО РФ

«В Красногоровке тяжелые бои, наши подразделения держатся за окраины, противник контратакует. Западнее Авдеевки армия России развивает успех у Тоненького и Орловки, расширяя зону контроля. На направлении на Часов Яр нашим войскам осталась пара километров до окраин этого города. После взятия Ивановского (Красного) активизировались бои южнее Богдановки. Враг продолжает удары по Белгородской области реактивной артиллерией. За прошедшие сутки ранены семеро мирных граждан. В Ростовской области губернатор сообщил, что ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. По мирному населению ДНР враг выпустил 42 боеприпаса, один мирный житель ранен в н. п. Еленовка (городской округ Енакиево) в результате сброса СВУ с дрона ВСУ», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Рыбаря»

«Украинские формирования осуществили одну из самых массированных ракетных атак на Крым с начала СВО с применением не менее 12 самолетов: под огнем оказались Севастополь, Гвардейск, Черноморск и Перевальное. В то же время ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре во Львовской области и военным объектам противника в других областях т. н. Украины, в том числе по аэродромам в Вознесенске и Миргороде. На Северском направлении на рубеже Раздоловка — Веселое после длительного затишья оживился фронт: российские войска выбили противника с нескольких позиций за реку Сухая Плотва. На Бахмутском направлении подразделения ВС РФ продвинулись в направлении микрорайона Канал, являющегося пригородом Часова Яра. В Богдановке российские десантники выбили противника из центральной части села, хотя украинские формирования еще сохраняют контроль над юго-западными окраинами», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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