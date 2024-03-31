Работино, Часов Яр, Бахмут: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 31 марта

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия продолжает наступать на разных участках СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Работино, Авдеевки, Харькова, Херсона, Крынок, Донецка, Луганска, Угледара, где были удары по ВСУ на Украине, какие последние новости с направлений спецоперации выходили сегодня, 31 марта 2024 года?

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«Запорожский фронт. Здесь без особых изменений. Активно работают средства дальнего поражения с той и другой сторон. Продолжаются позиционные бои в Работино. Чуть более активно развиваются события северо-западнее Вербового, но пока без значимых продвижений. На Донецком фронте ВС РФ продолжают с боями продвигаться в Новомихайловке. ВСУ приходится отходить, но полностью оставлять н. п. они пока не собираются. Есть небольшие тактические успехи и в Георгиевке, где также украинцы оказывают ожесточенное сопротивление, но остановить продвижение ВС РФ не могут. В Красногоровке — встречные бои. В Первомайском ВС РФ в тяжелых боях продолжают, буквально по метру, забирать позиции противника. В районе Тоненького российские войска продолжают предпринимать попытки продвижения на запад. Ожесточенные встречные бои на окраинах Семеновки и в Бердычах. Бахмутское направление. ВС РФ продолжают продавливать оборону противника по направлению к Часову Яру. В Клещеевке и Богдановке — встречные бои», — сообщил источник.

Фото: МО РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

«Сегодня ночью ВС России нанесли очередной групповой удар по объектам электрогенерации противника. Взрывы звучали в Одесской области, после чего отмечались перебои в электроснабжении. С 22 марта 2024 года проведены несколько серий ударов по электростанциям Украины, последствия которых противник теперь оценивает как катастрофические: восстановление сравнимо с новым строительством. Заменой трансформаторов не обойтись. Деэлектрификация Украины шагает по всей территории бывшей УССР, включая западные области. Кроме подрыва морально-психологического состояния населения, удары несут целью сокращения промышленного производства противника, сковывание его ремонтно-восстановительных возможностей и минимизация работы железнодорожных электровозов. В ряде областей уже фиксируются тепловозы там, где ранее поезда шли за счёт электроэнергии», — сообщил источник.

По информации авторов канала, на всем протяжении фронта ВСУ возводят фортификационные сооружения, инженерно-технические и минные заграждения.

Фото: МО Украины

«При этом ряд укрепрайонов находится в тылу. Например, вчера разошлись кадры новых мощных оборонительных позиций в Одесской и Киевской областях. В столичном регионе противник ранее отчитывался, что построено свыше 1 тыс. км. рубежей. Особое внимание ВСУ уделяют Харьковскому направлению. На фоне продолжающихся террористических ударов по мирному населению Белгородской области и ранее состоявшихся попыток прорыва государственной границы, ВСУ распределяются по Харьковщине, готовя один из узлов обороны юго-западнее Харькова. По всей видимости, до него противник оставит подразделения ВСУ на убой для замедления продвижения наших войск. Жители прифронтовых регионов России с нетерпением ждут, когда отодвинут на запад ЛБС, потери среди мирного населения ежедневны. Относительно новым элементом стало регулярное применение ВС России по целям в тылу Харьковской области мощных ФАБ с УМПК. Модули планирования позволяют преодолевать тяжелым авиабомбам десятки километров, а системы наведения — точно поражать военные объекты противника», — отметил источник.

«Два майора» также пишут, что на фронте продолжается медленное продвижение российских войск на Краснолиманском, Авдеевском, Времевском, Запорожском, Угледарском направлениях.

«На Часов Яр с тяжелыми боями также двигаются наши войска. Способствовать решительным прорывам обороны противника в текущих условиях может выход армии России на новый технологический уровень. Враг фиксирует постоянную модернизацию наших ракет, Шойгу гастролирует по оборонным предприятиям, на некоторых устраивает показательную порку местного начальства. Риски эскалации конфликта все выше. Французы планируют заместить десятки тысяч украинских солдат на границе с Белоруссией, Польша приостановила Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 1990 года. При этом США продолжают затягивать направление Киеву военно-технической помощи, стараясь переложить бремя конфликта на плечи европейских рабочих и фермеров», — добавил источник.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

«На Бахмутском направлении идут бои на подступах к Часову Яру. ВС РФ пытаются продавить оборону противника вдоль железной дороги, ведущей на восточные окраины города. Противник тем временем укрепляет передний край обороны. На Авдеевском направлении идут бои на южной окраине Семеновки. В Бердычах и западнее Тоненького без значительных изменений. На Донецком направлении продолжаются позиционные бои в Красногоровке и Георгиевке. ВС РФ также наступают в Первомайском, бои идут в центре населенного пункта. На Угледарском направлении в Новомихайловке российские войска значительно расширили зону контроля в центре села и на окраинах. Бойцы из 155-й бригады морской пехоты продвинулись дальше на запад, взяв под контроль здания почты и сельсовета. Кроме того, появились сведения, что ВС РФ начали бои на восточной окраине дачного поселка Машиностроитель, противник отступил из лесополосы южнее», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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