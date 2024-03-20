Работино, Бердычи, Крынки: ситуация на самых горячих фронтах СВО 20 марта

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает наступать на Авдеевском направлении, взяв под контроль Орловку, и в районе Работино, закрепляясь в населенном пункте. Что происходит на самых горячих фронтах СВО к утру 20 марта, каковы последние новости?

Что происходит в Работино и Вербовом

«На Запорожском фронте продолжаются тяжелые бои в Работино. ВСУ снова вводят в бой свежие силы в попытках выбить ВС РФ из разбитого села. Без успехов. Северо-западнее Вербового — встречные бои», — пишет WarGonzo.

«Два майора» сообщает, что ВСУ контратакуют возле Работино. Кроме того, на направлении на Часов Яр идут бои в Ивановском (Красном) и Богдановке.

«Наши встречают его огнем артиллерии. В населенном пункте идут тяжелые бои», — отмечается в сообщении.

Readovka отмечает, что на Ореховском направлении происходят встречные бои в Работино, а также к северо-западу от Вербового.

«На Времевском выступе без изменений», — отмечается в сообщении.

«Северо-западнее Вербового наши тоже стараются продавить оборону ВСУ. Бои ожесточенные, обе стороны используют дальнобойные снаряды, дроны. Линия соприкосновения пока стоит», — отмечает политик Олег Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Что происходит в Бердычах под Авдеевкой

WarGonzo сообщает о продолжении наступления ВС РФ на Авдеевском направлении.

«Донецкий фронт продолжает оставаться местом активных наступательных действий российской армии. ВСУ были окончательно выбиты из Орловки. Не исключена возможность контратаки. Также ВС РФ продвинулись в Тоненьком, где ВСУ попали в крайне тяжелую ситуацию, Первомайском и Новомихайловке. В Красногоровке ВСУ оказывают ожесточенный отпор, не только не давая российским войскам продвинуться, но и довольно успешно контратакуют, возвращая утраченные ранее позиции. В Бердычах — встречные бои», — отмечают авторы канала.

«Западнее Авдеевки подразделения армии России закрепились в Орловке. Идут бои в Тоненьком, Первомайском, Бердычах», — пишет канал «Два майора».

Readovka отмечает, что «наши бойцы продолжают наступать в Первомайском и Новомихайловке».

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что ВС РФ взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское под Авдеевкой.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходит в Крынках 20 марта

Вечером 19 марта политик Царев сообщил о зачистке подразделений ВСУ на левом берегу Днепра.

«На Херсонском направлении продолжается зачистка подразделений ВСУ, которые еще остались на левом берегу Днепра. Есть данные о небольших, до взвода, подразделениях в районе Крынок и у Антоновского моста», — говорится в публикации.

«На Херсонском направлении уничтожались лодки ВСУ на Днепре. Попытки ротации живой силы противника в Крынках оказались безуспешны. Враг также сохраняет присутствие в районе „дач“ у Антоновского моста. Готовит линию обороны на своем берегу», — пишет канал «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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