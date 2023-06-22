Работают Storm Shadow: последствия ракетного удара ВСУ по мостам в Крым Украинские военные обстреляли мосты, соединяющие Крым и Херсонскую область

Фото: t.me/SALDO_VGA

Последствия обстрела мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара

В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, связывающему Крым с Херсонской областью, и другим путепроводам. Предположительно, украинские военные били по объектам ракетами Storm Shadow. Жертв и пострадавших нет.

Дорога через Чонгар считается кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас идут боевые действия. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, автомобильное сообщение с Крымом не было прервано — организовано временное движение по резервному маршруту. Он обещал, что поврежденный мост будет отремонтирован в самом скором времени.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Крым с Херсонской областью соединяют три пункта прoпуска, и «сбой в работе одного из них не мoжет кардинально нарушить транспортную логистику сухoпутного транспортного коридора».

Как выглядят обстрелянные мосты и их окрестности — в галерее NEWS.ru.

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