Работа российского робота-сапера «Уран-6» под Донецком попала на видео

Фото: МО РФ

Бойцы инженерного подразделения 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России провели мероприятия по разминированию территории под Донецком, сообщает телеканал «Звезда». На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как специалисты применяют робототехнический комплекс «Уран-6». Он помогает саперам безопасно обезвреживать противопехотные мины.

Мероприятия прошли на сельскохозяйственных угодьях и участках, прилегающих к линии электропередачи под Донецком. На кадрах видно, как специалисты находят противопехотную мину, после чего отправляют к ней робот «Уран-6». Он успешно обезвреживает ее, вызывая взрыв. Как утверждает старший сапер с позывным Каспер, противотанковые мины обезвреживают сами специалисты, так как они могут повредить робота. Для этого используются накладные заряды.

Мотивирует [в нашей работе] то, что мы делаем полезные вещи. Разминируем поля, разминируем города, чтобы люди не подрывались, дети спокойно гуляли в парках, — отметил он.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее заявил, что Россия способна составить конкуренцию США на мировом рынке вооружений, приведя в качестве примера робота «Уран-6». По его словам, России необходимо испытывать новые образцы вооружений в рамках СВО.