Работа российских вертолетчиков в зоне СВО попала на видео МО РФ: ударная группа армейской авиации поразила опорный пункт ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало видео работы ударной группы армейской авиации Воздушно-космических сил РФ на Купянском направлении в зоне СВО. В ведомстве отметили, что российские вертолетчики поразили опорный пункт и скопление живой силы противника.

Ударная группа армейской авиации ВКС поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на Купянском направлении, — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военные уничтожили около 300 бойцов украинского формирования «Кракен» одним ударом. В рамках операции ВС применили объемно-детонирующую авиабомбу весом 1,5 тонны. Соответствующий доклад глава военного ведомства обороны Сергей Шойгу заслушал на совещании в штабе Объединенной группировки войск.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что российские разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса ПВО Patriot за последнюю неделю. Помимо этого, была выведена из строя боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства, разгромлены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.