Работа «Градов» под Угледаром попала на видео Российские «Грады» накрыли ВСУ на Угледарском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» опубликовал кадры работы расчетов РСЗО «Град» Вооруженных сил России на Угледарском направлении. По данным канала, российские войска ударили зажигательными боеприпасами по позициям ВСУ. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

РСЗО «Град» ВС РФ накрыл зажигательными боеприпасами боевиков ВСУ на Угледарском направлении, — говорится в сообщении.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев ранее сообщил, что российские военные за сутки поразили позиции ВСУ близ восьми населенных пунктов на Донецком направлении. Также были отражены атаки украинских штурмовиков в двух районах региона. По словам начальника пресс-центра, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих. Также были уничтожены один танк, две БМП, пикап и миномет 120-го калибра.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказала, что силы ВС РФ в ходе специальной военной операции (СВО) в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, российской стороне под Красным Лиманом помогла поддержка артиллерии.