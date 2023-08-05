Работа артиллерии ВС России по позициям ВСУ попала на видео

Военный корреспондент Чингис Дамбиев в Telegram опубликовал видео работы артиллерии ВС РФ зажигательными боеприпасами по позициям украинских формирований в Старомайорском. На кадрах показано попадание снарядов по пункту ВСУ.

Telegram-канал «Воин DV» до этого опубликовал видео уничтожения украинских военных, закопавшихся в землю на Угледарском направлении. По его канала, позиции противника поразил минометный расчет 68-го армейского корпуса российской группировки войск «Восток».

Минобороны РФ 3 августа сообщило об ударах авиации и артиллерии группировки войск «Восток» по ВСУ на Южно-Донецком направлении. По данным МО, противнику нанесли поражение в районах Угледара, Пречистовки, Макаровки и Старомайорского в ДНР. За сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 175 военных, один танк, две боевые бронемашины, две артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-30.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ночных ударов 229-го артиллерийского полка ВС РФ по подразделениям ВСУ на Запорожском направлении. Позиции противника поразили тяжелыми реактивными системами залпового огня. Утром бойцы запечатлели результаты работы РСЗО на коптер.