Работа артиллерии бригады «Кальмиус» по позициям ВСУ попала на видео

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрея Руденко опубликовал видео работы артиллерии бригады ВС РФ «Кальмиус» по позициям ВСУ. На кадрах видно, как российские военные поражают опорный пункт украинской армии.

До этого стало известно, что российские военные ведут активные боевые действия с бойцами ВСУ под Угледаром. На опубликованных из зоны боевых действий кадрах видно, что военнослужащие ВС РФ стреляют по позициям украинских солдат. По словам одного из бойцов с позывным Изюм, российским военным удается подавлять активность ВСУ на данном участке фронта.

Накануне военкор Руденко опубликовал кадры, на которых запечатлена работа беспилотника «Ланцет» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении. Информация о потерях противника в личном составе не приводится.