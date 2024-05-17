Р-30 «Булава» принята на вооружение: у военных США начались бессонные ночи

Фото: МО РФ

Залповый пуск баллистических ракет «Булава»

7 мая 2024 года президентом был подписан указ о принятии на вооружение новейшей баллистической ракеты Р-30 «Булава» — об этом сообщил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов. Зачем ВС РФ эта ракета?

Первая после развала

Подписание указа означает фактическое завершение всех работ по комплексу Д-30 и ракете Р-30 «Булава», разработка которой началась Московским институтом теплотехники в 1998 году. Таким образом, в истории российского флота открывается новая глава, ведь ракета «Булава» является первой ракетой, принятой на вооружение подводных стратегических ракетоносцев после развала СССР!

Формально ракета «Булава» уже находится на вооружении атомных подводных лодок проекта 955 «Борей», о чем еще в 2012 году заявлял главком ВМФ России Виктор Чирков. Да и цикл испытаний, проводившихся с 2004 по 2011 год, показал, что «Булава» готова к принятию на вооружение, несмотря на то что испытательные пуски не всегда проходили успешно. Но, после устранения всех «детских болячек», ракета в сентябре 2005 года поразила учебную цель на камчатском полигоне Кура, а 28 июня 2011 года был произведен успешный пуск с борта стратегического ракетоносца проекта «Борей» — «Юрий Долгорукий». То есть подводная лодка применила свое штатное вооружение — ракету «Булаву».

Впоследствии были успешные залповые стрельбы по две и четыре ракеты. И можно сказать, что подписание президентом указа было лишь необходимой формальностью. А фактическое ее принятие на вооружении состоялось в 2018 году после завершения цикла основных испытаний.

Фото: МО РФ Залповый пуск баллистических ракет «Булава»

Наш подводный щит и меч

Основным носителем ракеты «Булава» являются атомные подводные ракетоносцы проекта 955 и 955А «Борей», которых на начало 2024 года в российском флоте насчитывается семь штук и еще несколько находятся в постройке. Каждая подводная лодка имеет 16 ракетных шахт, и в ближайшие десятилетия корабли этого класса будут единственными носителями баллистических ракет «Булава». Говоря другими словами, подлодки класса «Борей», вооруженные ракетами «Булава», являются главной ударной силой российского ВМФ и будут оставаться такими как минимум до середины XXI века.

По данным из открытых источников, ракета Р-30 «Булава» имеет раздельную головную часть с несколькими блоками и дальность стрельбы девять тысяч километров. Ракета является твердотопливной, что облегчает ее хранение и эксплуатацию по сравнению с жидкостными ракетами.

Еще одним немаловажным фактором является безопасность твердотопливных ракет для своего носителя. К сожалению, отечественному подводному флоту не удалось избежать аварий и катастроф, когда из-за разгерметизации баков жидкостных ракет происходила утечка топлива, приводившая к серьезным последствиям и жертвам. Например, подводная лодка К-219 погибла в 1986 году именно из-за разгерметизации топливных баков баллистической ракеты РСМ-25.

Возрождение флота

Более подробная информация о ракете «Булава» недоступна. Но можно не сомневаться, что при ее разработке был использован богатейший советский опыт по созданию баллистических ракет и внедрены все последние новинки о которых вероятный противник может только догадываться.

Но главное заключается в том, что с принятием «Булавы» на вооружение стало ясно, что деградация морского сегмента российской ядерной триады, имевшая место в 90-е и частично нулевые годы, закончилась. По мере вступления в строй новых стратегических ракетоносцев класса «Борей» — а на подходе уже восьмой корабль этого типа «Князь Пожарский» — Россия неотвратимо возвращается в число ведущих военно-морских держав, восстанавливая утраченный после 1991 года статус.

Фото: МО РФ Залповый пуск баллистических ракет «Булава»

Понятно, что невозможно в считаные годы преодолеть случившийся в «лихие 90-е» развал промышленности, разрыв экономических связей, потерю ценных кадров и кратное урезание военных расходов. Однако Россия смогла сохранить очень многое из советского научно-промышленного наследия, позволившего стране разрабатывать как новые баллистические ракеты, так и атомные подлодки не только четвертого, но и пятого поколения.

Это означает, что Россия будет готова ко всем «сюрпризам», что приготовили для нас наши так называемые партнеры. С ними можно долго обсуждать вопросы мира во всем мире, но на душе будет гораздо спокойнее, если на боевом дежурстве будут находиться десяток-другой стратегических ракетоносцев класса «Борей» с 16 ракетами «Булава» каждый.

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