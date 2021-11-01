QR-коды для посещения общественных мест введут во всех регионах России

Все 85 регионов России объявили о введении QR-кодов для посещения общественных мест в рамках борьбы с коронавирусом. В каких случаях и какие именно коды требуются, опубликовано на карте ограничений портала стопкоронавирус.рф, пишет ТАСС.

В семи регионах система пока ещё не запущена . Это Республика Алтай, Брянская, Калужская, Сахалинская, Тюменская, Томская области и Калмыкия. Там требование о QR-кодах заработает до середины декабря.

Не случайно регионы внедряют QR-коды. Фальшивые справки о перенесенной болезни, сделанном ПЦР или поддельные сертификаты прививок продлевают для всех пандемию. Проверить QR-код помогает приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус», — приводятся на сайте слова генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаила Шумакова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин составит список мест, посещение которых будет доступно вакцинированным россиянам в период действия ограничительных мер. В частности, речь идёт о музеях и театрах.