Российский император Пётр I перевернулся бы гробу, если бы узнал, до чего дошла Украина за последние 30 лет, сказал на церемонии открытия в Москве историко-документальной выставки «Пётр I и его эпоха» глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости. Он отметил, что одна из самых великих побед российского императора состоялась под Полтавой.

Одна из самых грандиозных военных побед была завоевана Петром I в битве под Полтавой. Я думаю, он перевернулся бы в гробу, узнав, до чего довели эти земли в последние три десятилетия потомки славных запорожцев, — заявил Нарышкин.

Ранее глава СВР рассказал, что российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии. По его словам, Запад откровенно попирает собственные основные принципы, включая неприкосновенность частной собственности, свободу слова и неограниченное распространение информации.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.