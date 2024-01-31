«Пылесосит в любых странах»: Баранец раскрыл суть помощи США Украине Баранец: США «пылесосят» советское оружие под предлогом помощи Украине

Фото: U.S. Air Force/Cydney Lee

Новая политика США, связанная с «накачкой Украины оружием», основана на попытке дешево скупить советскую военную технику, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru. По его словам, Вашингтон «пылесосит» вооружение в любых странах, где оно все еще осталась.

Америка пылесосит старое советское оружие в любых странах, где оно есть. Уже пропылесосили все страны Варшавского договора, которые по самые ноздри накачивали, уже половину выбили на поле боя. Америка ищет страны, где еще есть поношенное оружие, потому что украинским офицерам оно известно. Тот же танк Т-72, — заявил Баранец.

США собрали гигантский «натовский колхоз» для помощи Украине, добавил эксперт. В него вошли 32 страны, однако уже 30 из них прекратили поставки вооружения в страну, отметил спикер.

Приплюсуйте к этому 20 союзников НАТО: Австралия, Южная Корея, Япония и другие. Они помогают своими боеприпасами. Видимо, этого не хватает, и американцы поняли, что лучше купить дрянь за дешевку, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что норвежский депутат предложил Минобороны страны передать Украине вертолеты «Морской король». По его словам, они были выведены из эксплуатации в 2023 году, поэтому Осло может отдать их Киеву бесплатно.