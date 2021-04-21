«Пятёрочка» остаётся самым любимым брендом россиян

Сеть магазинов у дома «Пятёрочка» сохранила за собой первенство в рейтинге наиболее любимых брендов среди россиян во время пандемии коронавируса. Таковы данные совместного исследования компаний BCG и «Ромир» «С оптимизмом в будущее». Следом после «Пятёрочки» идут Ozon и YouTube.
В проведённом исследовании эксперты проанализировали отношение покупателей к сложившейся в стране ситуации на фоне пандемии, а также изучили изменение потребительского спроса на горизонте полугода вместе с перспективами развития новых каналов сбыта.
Опрошенные в ходе исследования респонденты дали ответы на вопросы, структурированные по нескольким блокам тем: отношение к пандемии, знания о вирусе, потребительские настроения, расходы в различных категориях.
В пресс-службе торговой сети отметили, что ключевым принципом «Пятёрочки» стала забота о безопасности и здоровье покупателей и сотрудников магазинов. В этой связи все работники были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и прочим оборудованием (бесконтактными градусниками, контейнерами для использованных СИЗ).
Все магазины торговой сети в настоящее время оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха в помещениях. Посетители могут воспользоваться бесплатными масками и антисептиком.
В этой связи комплекс мероприятий по обеспечению безопасности магазинов вместе с шаговой доступностью «Пятёрочки» и возможностями экспресс-доставки являются наиболее важными элементами создания комфортной среды для совершения ежедневных покупок и укрепления доверия потребителей.
По словам гендиректора торговой сети «Пятёрочка» Сергея Гончарова, заслужить доверие гостей — приоритет N 1 для компании.
Мы видим, как важно соблюдать меры предосторожности, внимательнее относиться к себе и окружающим. Чтобы походы в магазин не вызывали чувство беспокойства за собственную безопасность, мы реализовали целый комплекс инициатив, которые позволили нам минимизировать риски заражения и повысили комфорт наших гостей. Мы развиваем сервис экспресс-доставки продуктов из магазина на дом, а также систему «Экспресс-скан», которая позволяет самостоятельно совершать покупки с помощью мобильного приложения, минуя кассы. Я рад, что все эти усилия ценят наши гости и вновь называют нас своим любимым брендом. Мы будем стараться и далее укреплять это доверие, — сказал он.