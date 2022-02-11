Пятница стала самым тёплым днём этой зимы в Москве

Пятница 11 февраля в Москве стала самым тёплым днём текущей зимы, температура воздуха дошла до отметки в 2,4 градуса. Такие показатели теплее дневной нормы марта — плюс 1,5 градуса тепла, сообщил в интервью РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сегодня в Москве был самый тёплый день этой зимы. Воздух днём на базовой станции ВДНХ прогрелся до плюс 2,4 градусов, а в центре столицы на Балчуге станция зафиксировала плюс 2,8 градуса. Такие показатели теплее дневной нормы марта, которая составляет плюс 1,5 и соответствует третьей декады марта, — сказал синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о наступлении одного из пяти самых тёплых февралей XXI века. До середины месяца температурные показатели будут превышать норму на 6–9 градусов. В Москве и во всём Центральном федеральном округе воздух прогреется до +3 градусов и такая погода простоит до 12 февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что оттепель в Москве простоит до конца недели, но будет сопровождаться каждодневными осадками и гололедицей. Именно её он назвал главной опасностью, в связи с чем посоветовал не спешить на улице.