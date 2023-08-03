«РВ»: пятеро бойцов ВС России взяли штурмом подразделение ВСУ под Купянском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что под Купянском пятеро бойцов Вооруженных сил России взяли штурмом позиции ВСУ и взяли в плен шестерых украинских военнослужащих. В Сети появились кадры этой операции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным канала, моральный дух украинских солдат падает с каждым днем, и у ВСУ нет сил и желания не только идти в контрнаступление, но и оборонять позиции.

Ранее стало известно, что американский военный Александр Дрюке вернется на Украину после освобождения из российского плена, который продлился 105 дней. Он заявил, что считает страну своим вторым домом и хочет сделать хорошие вещи в жизни.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России уничтожили бронетехнику противника на Купянском направлении в ходе наступления. Армия применяла средства аэроразведки для выявления украинских позиций. В результате атаки также были уничтожены несколько гаубиц Д-30 и самоходная артиллерийская установка украинцев «Гвоздика».