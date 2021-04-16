Пять российских сенаторов сообщили о недвижимости за рубежом

https://static.news.ru/photo/a0863032-6273-11ea-a63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У российских сенаторов стало меньше зарубежной недвижимости. О владении домами или земельными участками за границами родины сообщили в своих декларациях за 2020 год только пять членов Совета Федерации. Данные размещены на сайте государственной структуры.

Согласно данным декларации, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас имеет в собственности дачный участок в Швейцарии площадью 543 квадратных метра, и дом площадью 432 квадратных метра. В 2019 году Клишас также владел в этой стране двумя домами общей площадью 474 квадратных метра.

Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин является владельцем половины квартиры в Черногории площадью 30 квадратных метров. Представитель Удмуртии Любовь Глебова имеет собственный жилой дом площадью 541 квадратный метр на территории Германии и земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки такой же площади.

За сенатором от Тулы Дмитрием Савельевым числится жилой дом площадью 489 квадратных метров в Великобритании. Представитель Ивановской области Виктор Смирнов владеет аппартаментами в Болгарии, их площадь составляет около 45 квадратных метров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что цены на недвижимость в Сочи взлетели выше, чем в Москве. При этом квартиры и дома там скупают массово.