Пять мусорных заводов построят на месте свалок в Петербурге и области

Пять мусорных заводов построят на месте свалок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает телеканал «360». Это вызвано разработкой концепции для координации действий двух субъектов в сфере обращения с отходами.

Президент страны поставил чёткие задачи, определяющие стратегические векторы развития и основное направление реформы обращения с отходами: снизить объём отходов, направляемых на полигоны, в два раза к 2030 году, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла. Существующие проблемы в сфере обращения отходов копились годами и носят системный характер. Их решение требует последовательной кардинальной перестройки существующей архитектуры отрасли, — рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил, что в случае Санкт-Петербурга и Ленинградской области экологические проблемы одного субъекта отражаются на другом и решить их можно только совместными усилиями. Чтобы сохранять ресурсы и безопасно работать с отходами, нужно строить новые современные мощности, а полигоны открытого типа устарели, отметил он.

Ранее правительство России направило 5 млрд рублей на финансирование объектов по работе с твёрдыми коммунальными отходами. Средства будут выделены на как минимум на 13 проектов через «зелёные» облигации Российского экологического оператора.