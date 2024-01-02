Пять человек погибли при обстреле ДНР: как ВСУ атакуют РФ 2 января Пять человек погибли и 14 пострадали при обстреле ДНР со стороны ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российские регионы подверглись обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины. Армия противника 58 раз открывала огонь по Донецкой Народной Республике. В результате ударов погибли пять человек и 14 пострадали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил накануне, что количество погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 25 человек. Кроме того, 2 января противник предпринял попытку очередного ракетного удара по городу. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

ВСУ убили пять мирных жителей ДНР

За прошедшие сутки украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 226 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате пять мирных жителей погибли, 14 были ранены.

По данным СЦКК, при обстрелах были повреждены 45 жилых домостроений в Ворошиловском, Буденновском районах Донецка, Никитовском, Центрально-Городском районах Горловки, а также 23 объекта гражданской инфраструктуры. Под огнем также оказались Ясиноватский район и Макеевка.

Сколько человек погибло в Белгороде

Число жителей Белгорода, которые стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины, увеличилось до 25 человек, сообщил Гладков. По его словам, умерла четырехлетняя девочка, эвакуировать которую не получилось из-за обильного кровотечения.

Состояние 20 жителей Белгорода, пострадавших при обстреле ВСУ и доставленных в Москву, оценивается как тяжелое. По данным Минздрава РФ, еще пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. В Минздраве уточнили, что на лечении в Белгороде находятся 44 раненых, в том числе шесть детей.

Гладков заявил, что родственникам погибших в результате террористической атаки ВСУ будет выплачено по 3 млн рублей. Власти выплатят пострадавшим по 500 тысяч рублей.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков сообщил, что накануне ВСУ третий раз за день обстреляли поселок Красное Шебекинского округа в Белгородской области. Всего было выпущено три снаряда, один из которых попал в частный жилой дом. В тот момент в нем находился ребенок, который чудом выжил, уточнил губернатор.

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Семью вывезли из разрушенного дома и разместили в Шебекино. Сотрудники экстренных служб приступили к восстановлению здания. Первым делом они закроют тепловой контур, отметил глава региона.

Также под обстрел ВСУ попало село Богун Городок Борисовского района. По словам Гладкова, пострадавших нет. Один из снарядов разорвался на территории частного жилого домовладения. В результате была повреждена пристройка, в соседнем доме взрывной волной выбило окна.

Попытка нового удара украинских военных по Белгороду

Днем 2 января Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде сработала сирена ракетной опасности. Губернатор призвал всех жителей спуститься в укрытие. Позднее он заявил, что над городом и Белгородским районом сработала система ПВО. Всего были сбиты четыре воздушные цели на подлете к Белгороду. По предварительным данным, есть один пострадавший. Он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Впоследствии сигнал ракетной опасности в городе был отменен.

Какие необычные природные явления заметили на Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции начали происходить необычные природные явления. В частности, изменилась соленость Азовского моря и увеличилась популяция медуз. При этом глава области добавил, что экспертные оценки пока не были опубликованы.

Насколько связано происходящее с катастрофой на Каховской ГЭС, предстоит выяснить ученым. Региональные власти работают совместно с федеральными, оценивая мастштабы ущерба от подрыва плотины гидроэлектростанции.

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