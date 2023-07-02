Пять часов в пробке: почему возник затор на Крымском мосту, слова очевидцев На Крымском мосту образовалась автомобильная пробка длиною в девять километров

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В субботу, 1 июля, оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на Крымском мосту образовалась автомобильная пробка, растянувшаяся на девять километров. Глава Минтранса Республики Крым Николай Лукашенко объяснил, что это связано с медленной работой служб досмотра на пропускном пункте. К вечеру 1 июля затор сократился, однако утром 2 числа он увеличился до 6,5 км, после чего продолжил расти. Что сейчас происходит на Крымском мосту, почему образовался затор и что рассказывают очевидцы — в материале NEWS.ru.

Когда образовалась пробка

Утром 1 июля Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале, что длина затора составила пять километров. К вечеру она разрослась до девяти километров. Для граждан была организована выдача питьевой воды и питания. В районе 19:00 мск пробка сократилась до семи километров. В Минтрансе Крыма подчеркнули, что время ожидания в очереди может составлять до пяти часов. В обратную сторону пробка растянулась на 1,5 км.

Причины затора

Лукашенко заявил, что Минтранс Республики Крым проводит мониторинг по досмотру на Крымском мосту. По его словам, пробка образовалась из-за того, что некоторые водители проходят проверки багажа более двух часов. Он подчеркнул, что на пропускной пункт отправлены дополнительные сотрудники службы досмотра, усилен контроль за их работой. Министр транспорта принес россиянам извинения за причиненные неудобства.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Как власти решают проблему

К восьми часам утра 2 июля пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края составила 6,5 км. В Минтрансе Крыма заявили, что количество постов досмотра увеличено. Часть работников была перераспределена с Крымской стороны на Краснодарскую.

«При постоянно прибывающем транспорте, на данный момент, остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ», — говорится в сообщении.

Впоследствии в ведомстве уточнили, что очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшуюся со стороны Республики Крым, полностью устранили к утру воскресенья, по состоянию на 11:00 пробка растянулась на 0,1 км. Со стороны Краснодарского края очередь на 11:00 составляет 7 км, время ожидания — до 5 часов.

Что говорят в Госдуме и Совфеде

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предложил установить дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту на период курортного сезона. Он отметил, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс РФ.

«Проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров. Вопрос требует срочного вмешательства и решения», — сказал Ивлев.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что после теракта, который был совершен 8 октября 2022 года, уровень защиты Крымского моста значительно увеличен. Он отметил, что при возможном нанесении удара ВСУ по данному объекту инфраструктуры может произойти эскалация конфликта.

«Уровень защиты Крымского моста был значительно повышен после произошедшей диверсии. Поэтому я считаю, что сейчас она находится на достаточно высоком уровне», — пояснил Цеков.

Что рассказывают очевидцы

Очевидцы рассказывают, что вечером 1 июля стояли в пробке до пяти часов. По словам одного из водителей, на Крымском мосту работают сотрудники ГИБДД, «какие-то добрые люди ходят и раздают воду». Мужчина рассказал, что за полтора часа его автомобиль проехал всего 3,5 км. После 17:00 мск очередь стала двигаться быстрее — за десять минут удалось проехать почти полкилометра. Он объяснил, что многие из тех, кто оказался в пробке, едут в отпуск, поскольку начался высокий сезон.

Еще один мужчина провел в пробке 3,5 часа. Он рассказал, что автомобили начали двигаться после того, как стали перекрывать правую полосу движения.

«Недобросовестные водители вклинивались в общий поток, другие водители быстро подхватили эту идею, и пробка медленно, но верно начала двигаться. Пропускали только военных и спецслужбы. Говорят, что в эти выходные количество желающих попасть в Крым увеличилось в несколько раз», — пояснил он.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу «Осторожно новости», что ситуация на Крымском мосту просто кошмарная. В частности, женщина, отправившаяся на отдых вместе с двумя детьми, заявила, что работа пропускной системы совершенно не налажена.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мы ночь не спали. Ехали, чтобы проскочить без пробок. А в итоге стоим практически без воды, еды, с двумя маленькими детьми. Сил уже нет», — рассказала женщина.

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