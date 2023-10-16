Пьяный хирург пригрозил убить стюардессу на рейсе Уфа — Тюмень Пассажир авиарейса Уфа — Тюмень пригрозил стюардессе расправой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажир рейса авиакомпании UTair, следовавшего по маршруту Уфа — Тюмень, пригрозил бортпроводнице расправой, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По его данным, нетрезвый мужчина угрожал убить девушку рабочими инструментами, среди которых были скальпель, ножницы и зажимы. Впоследствии выяснилось, что дебошир, оказавшийся хирургом-отоларингологом, был ранее судим.

Инцидент произошел вечером в субботу, 14 октября. В момент взлета самолета врач находился в нетрезвом состоянии. Сначала он ругался с другими пассажирами и членами экипажа, а затем начал угрожать одной из стюардесс. По прилете он был задержан сотрудниками полиции. Однако он не объяснил свое поведение, так как не мог говорить из-за опьянения. В настоящее время транспортная полиция проводит проверку по факту инцидента.

Как сообщалось ранее, пассажир рейса «Аэрофлота», следовавшего из Бангкока в Москву, напал на своего соседа с металлической вилкой. По словам очевидцев, мужчина был недоволен тем, что ему якобы мешают есть. Отмечается, что дебошир успел нанести три удара вилкой в плечо, спину и грудь соседа. Бортпроводникам удалось скрутить нападавшего и заковать его в пластмассовые наручники. Затем его передали сотрудникам транспортной полиции.