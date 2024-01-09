ПВО защитила россиян от чешских ракет: новости СВО на вечер 9 января Российские системы ПВО перехватили 10 ракет РСЗО Vampire за сутки

Фото: МО РФ

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно перехватили по меньшей мере 10 ракет, выпущенных украинской армией из реактивной системы залпового огня Vampire, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что данная РСЗО была разработана в Чехии. Кроме того, за последние сутки были сбиты шесть украинских беспилотников, замеченных в небе над Кривошеевкой и Волчеяровкой (ЛНР), а также над Марьинкой (ДНР).

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 9 января, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла до 240 солдат под Донецком

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в ходе боев на Донецком направлении. По данным Министерства обороны России, за последние сутки армия Украины потеряла до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, также были уничтожены четыре пикапа и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении было отражено две атаки противника. Командование ВСУ направило в бой штурмовиков 127-й бригады территориальной обороны, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. За сутки армия Украины потеряла до 80 человек, два автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 на данном направлении.

На Купянском направлении были поражены скопления живой силы и техники 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад ВСУ. Они располагались в районах населенных пунктов Синьковка и Песчаное Харьковской области. В результате ударов противник потерял до 30 солдат, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Российские артиллеристы и ракетчики также нанесли удары по радиолокационной станции ВСУ П-18. Она помогала украинским солдатам выявлять и сопровождать воздушные цели. Кроме того, были поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах проведения специальной военной операции.

Российская армия достигла тактического успеха у Новомихайловки

Вооруженные силы России добились тактического успеха в районе населенного пункта Новомихайловка, а также в продолжении штурма Авдеевского коксохимического завода, заявили военкоры Telegram-канала Wargonzo. По их словам, российская армия продолжает наступать на Георгиевку. Кроме того, были заняты новые позиции у Невельского.

В свою очередь авторы Telegram-канала «Два майора» утверждают, что российские вооруженные силы продвигаются на Кураховском направлении. В настоящее время подразделения ВС РФ продавливают оборону противника в районе Георгиевки, двигаясь из Марьинки. Также поступают сообщения о боях восточнее коксохимического завода Авдеевки.

Минобороны России раскрыло потери ВСУ за 2023 год

Армия Украины потеряла по меньшей мере 215 тысяч солдат и офицеров в 2023 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в настоящее время российская армия продолжает снижать боевой потенциал противника. Для этого наносятся удары как по живой силе, так и по бронетехнике ВСУ. Отмечается, что армия Украины потеряла около 28 тысяч единиц вооружения.

Выступая на селекторном совещании в Министерстве обороны РФ, Шойгу подчеркнул, что в 2024 году армия России продолжит выполнять задачи для достижения всех целей специальной военной операции. Кроме того, ведомство намерено продолжить поддерживать высокий уровень боеготовности ядерной триады, что позволит обеспечить стратегический баланс в мире.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что одной из основных задач российской армии в 2024 году станет взятие под контроль новых территорий. По его мнению, речь идет о подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, армия России может сосредоточиться на создании полосы безопасности на границе с Украиной для защиты Курска, Брянска и Белгорода, заявил эксперт.

Фото: МО Украины

Украинские беспилотники упали на территорию нефтебазы в Орле

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что беспилотники Вооруженных сил Украины упали на территории местной нефтебазы. По его словам, всего было замечено два беспилотника. Возгорание, возникшее в результате их падения, было оперативно ликвидировано. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

По словам Клычкова, в настоящее время на месте крушения дронов работают сотрудники экстренных служб, ситуация находится под контролем. Губернатор призвал местных жителей сохранять бдительность.

Военкор предложил установить контроль над Харьковом для защиты Белгорода от ВСУ

Российской армии необходимо взять под контроль Харьков, а также Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области для защиты Белгорода от обстрелов со стороны украинской армии, заявил военкор Юрий Котенок. По его словам, создание буферной зоны глубиной в 15 километров не поможет изменить ситуацию.

Котенок подчеркнул, что оттеснение украинской армии от текущей линии фронта на 15 километров снизит интенсивность и вероятность обстрелов Белгорода из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Однако такой метод является лишь полумерой, утверждает военкор. Буферная зона должна быть значительно больше, считает он.

Военный эксперт Василий Дандыкин также высказался о взятии под контроль новых территорий. По его словам, с высокой степенью вероятности российская армия не станет брать Киев, так как основной задачей для ВС РФ остается ликвидация боевого потенциала ВСУ. Херсон и Запорожье же могут быть взяты в результате дипломатических процессов, считает он.

Минобороны Украины уточнило масштаб коррупции в ВСУ

Внутренний аудит Министерства обороны Украины помог выявить нарушения более чем на 10 млрд гривен, заявил глава ведомства Рустем Умеров. По его словам, проверки помогают добиться ощутимых результатов. В частности, министерство смогло сэкономить около 3,5 млрд гривен. Эти средства будут направлены на закупку нелетального оборудования.

Отмечается, что в рамках кампании по борьбе с коррупцией в вооруженных силах страны сотрудники СБУ выявили мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 1,5 млрд гривен.

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