«ПВО Крыма работает без остановки»: правда ли, что Умеров мстит Севастополю Ракетные атаки ВСУ на Крым усилились после назначения Рустема Умерова главой МО

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Рустем Умеров

В последние дни удары Киева по Крыму заметно участились. Наблюдатели не исключают: возросшая агрессия ВСУ в отношении Севастополя связана с недавним назначением на пост министра обороны Украины этнического крымского татарина Рустема Умерова. Правда ли, что Умеров мстит Крыму, будет ли Киев и дальше усиленно атаковать полуостров — в материале NEWS.ru.

Почему Умеров обиделся на крымчан

Эксперты обсуждают версию о том, что атаки на Севастополь обусловлены больше психологическим фактором: обидой Умерова на крымчан за их решение 2014 года о вхождении полуострова в состав России.

Такого же мнения придерживается член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Умеров принимал участие в движении радикальных татарских националистов, активно поддерживал лозунги экстремистов. И сейчас, когда Умеров получил возможность руководить военным ведомством, конечно, Крым у него будет в числе приоритетов», — подчеркнул Бартош в беседе с NEWS.ru.

Эксперт не исключает, что обстановка вокруг Крыма станет еще более напряженной. Среди причин он называет «персональный фактор».

«Можно сказать, что Умеров действует из-за обиды на Крым, и особенно на Севастополь как на главный русский центр на полуострове. Очевидна его явная враждебность к нынешней позиции жителей Крыма, к возвращению в состав России. Конечно, Умеров будет делать очень много, чтобы навредить крымскому населению», — подчеркнул Бартош.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Россия. Севастополь. Штаб ЧФ, пострадавший в результате ракетного удара со стороны ВСУ

Кем назвали Умерова в муфтияте Крыма

Этничность Рустема Умерова вряд ли связана с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще бить по Крыму, предположил в беседе с NEWS.ru заместитель муфтия мусульман полуострова Асадуллах Баиров. По его мнению, если все же такая связь будет выявлена, татары не простят главу Минобороны Украины.

«ПВО Крыма работает без остановки. Такое ощущение, что стали бомбить интенсивнее. Но мы знаем, что Умеров — сам не военный и вряд ли влияет на принятие решений о месте нанесения ударов. Но если окажется, что он имеет такое влияние, то удары по Крыму — это его самоубийство как крымского татарина. Народ никогда такое не простит», — убежден Баиров.

По его словам, среди татар отношение к Умерову сейчас безразличное, — даже среди тех, кто «в чем-то симпатизирует Киеву». «Когда его назначили, я ожидал большего какого-то воодушевления в тех рядах, которые как-то болеют за Украину. Но сейчас вижу: все прекрасно понимают, что Умеров — человек совершенно марионеточный, он ставленник определенных сил. Сыграть ключевую роль в том, чтобы изменить ситуацию в пользу крымских татар, он не может», — сказал Баиров.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Рустем Умеров

Кто такой Рустем Умеров, как он стал министром обороны Украины

Умеров Рустем Энверович родился 19 апреля 1982 года в городе Булунгур Самаркандской области (Узбекистан) в семье выходцев из крымского курорта Алушта. Этнический крымский татарин. Получил степень бакалавра экономики и степень магистра финансов в Национальной академии управления в Киеве, проходил стажировки и обучение в США.

В 2013 году стал сооснователем инвестиционной компании ASTEM и ее фонда ASTEM Foundation. Фонд финансировал подготовленную в сотрудничестве со Стэнфордским университетом (США) программу «Новые лидеры».

В 2019 году избран в Верховную раду от партии «Голос». В июле прошлого года Умеров был избран председателем Временной следственной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. Он занимался контролем военных поставок.

Умеров был одним из главных участников переговоров с Москвой по зерновой сделке и по обмену пленными. Год назад он занял пост главы Фонда государственного имущества Украины. 6 сентября Верховная рада утвердила Умерова в должности министра обороны, заменив Алексея Резникова. Предыдущий глава военного ведомства был снят с поста по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Рустем Умеров

Что говорят украинские эксперты о связи национальности Умерова с атаками на Крым

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил NEWS.ru, что министр обороны занимается лишь общими вопросами ведомства и его снабжением, а бомбардировки без него планируют генералы. «Министр обороны прямого отношения к боевым действиям не имеет. Залужный как начальник Генштаба — имеет. А министр обороны вообще не знает про конкретные спецоперации», — пояснил Охрименко.

По его словам, в киевских коридорах власти не принято, чтобы министр обороны даже пытался уточнить, чем конкретно занимаются генералы. «Умеров вообще не имеет права даже нос совать в дела Генерального штаба. К министру обороны есть вопросы по его заместителям, по тендерам, по „яйцам и курточкам“ — вот это милости просим. Вот за это он отвечает. За снаряды — тоже», — сказал эксперт.

Охрименко не считает, что есть взаимосвязь между национальностью Умерова и организацией воздушных ударов по Севастополю. «Верить тому, что ВСУ бьют по Севастополю из-за обид крымского татарина Умерова на русских в Севастополе — наивно. На самом деле удары планируются Генштабом, для этого действует разведка, спутники и так далее. Скорее всего, Умеров даже не в курсе был, что такое готовится», — считает эксперт.

Фото: g90/Miramax Films/Global Look Press Рустем Умеров

Надеется ли Киев вызвать междоусобицу в Крыму

В Сети предполагают, что назначение министром обороны этнического татарина — это ход президента Зеленского по дестабилизации обстановки на полуострове и очередная попытка спровоцировать крымских татар.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее в разговоре с NEWS.ru говорил, что такая аргументация сомнительна. «Умеров родился не в Крыму, живет он в Киеве, учился в Соединенных Штатах, и среди крымских татар никто его не знает, за ним люди не пойдут», — отмечал Цеков.

По словам сенатора, Крым был, есть и будет российской землей, на которой мирно живут разные национальности. Он добавил, что назначение Умерова выглядело вполне логично в общей «русофобской парадигме» украинских властей.

Как ВСУ атаковали Крым

В ночь на 13 сентября ВСУ ударили по ремонтным докам. Во время атаки был нанесен урон большому десантному кораблю и подводной лодке, которые находились на ремонте. Сообщалось, что были пострадавшие среди персонала доков. В Минобороны РФ заверили, что поврежденные корабли восстановят.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Для атаки, предположительно, использовались ракеты британского производства Storm Shadow.

«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По уточненным данным, при атаке на Севастополь один военнослужащий пропал без вести», — рассказали в Минобороны РФ.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

23 сентября в Севастополе вновь сработала система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, обломки ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. По данным Telegram-канала SHOT, в Севастопольской бухте было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

Вечером 25 сентября российские военные отразили еще одну ракетную атаку по городу. По словам Развозжаева, силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома Бельбек.

Читайте также:

Ответ на удары по Севастополю? Какой урон Одессе нанесли взрывы, что дальше

ВСУ атаковали «Минск» в Крыму: можно ли его восстановить или лучше заменить

Резникова поменяли на Умерова: зачем Зеленскому новый министр обороны